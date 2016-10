Mafia 3: Patch 1.01 für PC steht bereit

PC XOne PS4

Für Mafia 3 (zum GamersGlobal-Test) ein Patch für die PC-Version bereit, der das Spiel auf Version 1.01 aktualisiert. Der Patch bringt kleinere Verbesserungen mit sich. So könnt ihr die Bildwiederholrate auf 30 oder 60 festlegen, oder aber auch eine unbegrenzte Zahl an FPS zulassen. Das Display-Menü wurde um eine entsprechende Option eränzt. Außerdem gibt es Verbesserungen bei der individuellen Konfiguration der Tastaturbelegung, die ihr in den Optionen ändern könnt. Beachtet dabei, dass nach dem Aufspielen des Patches alle Keyboard-Einstellungen auf default gesetzt werden.

Entwickler Hangar 13 verspricht, auf das Feedback der Spieler zu hören und eure Spielerfahrung in New Bordeaux zu verbessern. Entsprechend sollen weitere Updates folgen. Bereits Anfang September hatten die Entwickler zahlreiche kostenlose Post-Release-Inhalte angekündigt.