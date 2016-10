Syndrome: Launch-Trailer zum SF-Horror-Titel erschienen

PC XOne PS4 Linux MacOS

Zum am 6. Oktober erschienenen Syndrome, einem Science-Fiction-Horror-Spiel mit Survival-Elementen, ist der Launch-Trailer erschienen. In dem first-person-Titel wacht ihr in einem Raumschiff aus dem Cyro-Schlaf auf. Die restliche Crew ist verschwunden und ihr begebt euch auf die Suche nach ihr. Schnell findet ihr heraus, dass viele tot sind, und der Rest hat sich sehr verändert...

Anders als in Alien Isolation wird in Syndrome nicht nur gezittert, sondern auch scharf geschossen. Auch wenn die Munition sehr knapp ist. Daher könnt ihr nicht immer wie Rambo vorgehen, sondern müsst euch, wie in Alien Isolation, manchmal auch verstecken. Im Zuge der Veröffentlichung für PC, der Release für Xbox One und PS4 folgt in 2017, ist der Titel um 15 Prozent vergünstigt bei Steam zu haben und kostet damit 19,54 statt 22,99 Euro. Den Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.