Resident Evil 6 - The Final Chapter: Neuer Trailer von der New York Comic Con

Sony Pictures Entertainment hat im Rahmen der aktuell in New York stattfindenden Comic Con einen weiterer Trailer zum kommenden Kinofilm Resident Evil 6 - The Final Chapter präsentiert, der diverse neue Szenen enthält. Zu sehen gibt es wieder reichlich überdrehte Action, rennende (und fliegende) Zombie-Kreaturen, die der Hauptprotagonistin Alice (Milla Jovovich) ans Leder wollen und auch der Oberbösewicht Albert Wesker lässt sich blicken.

Im Zuge der Messe bestätigte Jovovichs Ehemann und Regisseur Paul W. S. Anderson, dass der sechste Teil der Serie definitiv der letzte sein wird. Noch offene Fragen werden beantwortet und die Geschichte von Alice zu einem Ende gebracht. Hierzulande wird der Streifen ab dem 2. Februar des kommenden Jahres auf der großen Leinwand zu sehen sein.