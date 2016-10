SWTOR: Infos zur nächsten Erweiterung // Cinematic-Trailer

PC

Bioware hat heute die ersten Informationen zur kommenden digitalen Erweiterung Knights of the Eternal Throne für Star Wars - The Old Republic veröffentlicht. Diese wird am 2. Dezember erscheinen und die Geschichte um den Fremdling weiter fortführen, dessen Anfänge in Knights of the Fallen Empire begannen.

Die Erzählung ist, wie die Vorgeschichte, in neun Kapitel unterteilt. Je nachdem in welche Richtung ihr eure Entscheidungen lenkt, entweder zur hellen oder dunklen Seite, wird sich dies auch auf die Gesamtsituation in der Galaxis auswirken. Die Charakterstufe wird auf Level 70 angehoben. Sobald diese erreicht ist, wird das sogenannte "fortlaufende Galaktische Kommandosystem" freigeschaltet. Was dieses genau ist, darüber schweigt sich der Hersteller noch aus.

Die Erweiterung ist für alle für Abonnenten kostenlos spielbar. Spieler, die vom 25. Oktober bis zum 27. November durchgehend Premium-Spieler (mit Abonnenten-Status) sind, erhalten zudem eine neue Begleiterin, einen Aufklärungsläufer sowie 3 Tage früheren Zugang. Zur Einstimmung wurde auch ein neuer rund 6-minütiger Cinematic-Trailer veröffentlicht, den ihr euch unter dieser News anschauen könnt.