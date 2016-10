Stay Forever Podcast: Unterstützung über Patreon // Zusatzinhalte

Seit rund fünf Jahren veröffentlichen die beiden ehemaligen Spielejournalisten Gunnar Lott und Christian Schmidt bereits ihren Retrospiele-Podcast Stay Forever, in dem sie sich jeweils über ein altes Computerspiel oder eine Computerspieleserie unterhalten. Insgesamt 57 reguläre Folgen sowie diverse Sonderfolgen sind seitdem erschienen.

Nun wollen die beiden das Projekt, das bisher im Wesentlichen in ihrer Freizeit erstellt wurde, erweitern und ausbauen. So sollen mehr Folgen als bisher produziert werden und auch neue Ideen und Sonderprojekte sind in Planung. Da dies mit einigem Aufwand, wie zum Beispiel der aufwendigen Recherche, verbunden ist, benötigen die Herren Lott und Schmidt finanzielle Unterstützung, damit sie in ihren eigentlichen Berufen kürzer treten und die ein oder andere Anschaffung tätigen können. Eine ausführliche Erläuterung könnt ihr euch in dem Video anhören, das am Ende dieser News eingebunden ist. Der eigentliche Podcast, der auch weiterhin circa einmal im Monat erscheinen wird, bleibt aber auf jeden Fall kostenlos.

Wenn ihr den Stay Forever Podcast bei diesem Vorhaben unterstützen wollt, habt ihr seit heute auf Patreon die Möglichkeit dafür. Für einen Betrag von monatlich einem US-Dollar dürft ihr euch als Freunde des Hauses fühlen und bekommt Zugang zu einer jährlichen Sonderfolge. Ab einem Betrag von drei US-Dollar erhaltet ihr zusätzlich die Möglichkeit, einmal im Monat an einem Treffen auf der Plattform Discord teilzunehmen oder bei Verlosungen abzuräumen. Zudem erhaltet ihr dann kostenfreien Eintritt bei allen zukünftigen Stay-Forever-Live-Auftritten. Beteiligt ihr euch mit fünf US-Dollar monatlich bekommt ihr außer den vorgenannten Vorteilen noch Zugang zu den zukünftigen monatlichen Sonderfolgen. Weitere Belohnungsstufen, mit denen ihr euch unter anderem Kühlschrankmagnete, handgeschriebene Geburtstagskarten, Poster, Überraschungsgeschenke oder ein Abendessen mit den beiden sichern könnt, sind auf der Patreonseite ersichtlich.