PS4 PSVita

Die Kämpfe sind rundenbasiert. Nur die richtige Gruppenzusammenzusetzung und der Einsatz passender Skills führen zum Erfolg.

Auf der großen PlayStation 4

Hier könnt ihr entscheiden, welche Quest ihr als nächstes angeht und wen ihr mitnehmt. Keinesfalls solltet ihr die Helden überfordern, sonst ist das Abenteuer schnell vorbei.

Auf der kleinen PSVita

Auch die PSVIta-Version kann optisch überzeugen - dank Cross-Save könnt ihr euren Spielstand sogar bequem mitnehmen.

Fazit

Dungeoncrawler

Einzelspieler

Für Fortgeschrittene und Profis

Preis am 9.10.2016: 21,99 Euro

In einem Satz: Hervorragende Umsetzung des atmosphärischen und anspruchsvollen Dungeoncrawlers

Jede Woche stellt der PSN-Check ein interessantes Downloadspiel aus dem PSN-Store vor, egal ob Indie oder Vollpreis. Die Rubrik wird von unserem Userbetreut.Das taktische Rollenspielist bereits Anfang des Jahres für den PC erschienen. Der 2D-Dungeoncrawler konnte uns mit seinem Mix aus Gruppenmanagement, taktischen Kämpfen, dem Stressmanagement und der klasse Atmosphäre überzeugen – was wir in unserem GamersGlobal-Test mit der Note 8.0 belohnten. Jetzt hat der Titel der Red Hook Studios den Sprung ins Sony-Universum geschafft. Wir haben uns sowohl die PSVita- als auch die PS4-Version angeschaut um für euch herauszufinden, ob ihr euch auch per Gamepad-Steuerung mit Waffen und Fackeln ausrüsten und in die düsteren Dungeons hinabsteigen solltet.Wie in der PC-Version tretet ihr das Erbe einer Herrschaft an. Leider buddelte euer Vorfahre zu tief und weckte Dinge, die er lieber hätte ruhen lassen sollen. Statt das Problem zu lösen, nahm er sich das Leben. Nun liegt es an euch, klar Schiff zu machen. Dazu rekrutiert ihr verschiedene Abenteurer, die auf den Exkursionen auch mal das Zeitliche segnen. Im Estate erholen sie sich vom Stress, ihr rekrutiert neue Recken, rüstet sie aus, kauft neue Skills oder Items. Dann wählt ihr eine von zahlreichen Quests aus und die vier Helden, die ihr zum Aufräumen schickt. Dabei müsst ihr auf eine sinnvolle Zusammensetzung achten, denn ihr habt vier Reihen zu besetzen, und nicht jeder Skill ist von jeder Position gegen jeden Gegner einsetzbar. Außerdem kann ein Held mehrere Skills haben, aber nur vier davon als Aktive mitführen – so könnt ihr bei Bedarf finetunen.Dank der Tutorial-Einblendungen erlernt ihr die grundlegenden Konzepte und die Steuerung sehr schnell. Mit den Analog-Sticks wählt ihr die verschiedenen Punkte aus, per L2 und R2 aktiviert ihr etwa die Upgrade-Möglichkeiten in den Gebäuden oder das Helden-Roster. Mit L/R1 wechselt ihr durch die Helden. Mit dem linken Stick bewegt ihr eure Truppe im Dungeon, mit dem Rechten wechselt ihr in den nächsten Gang. Wählt ihr im Kampf einen Heilzauber, wird der Angeschlagenste Recke vorangewählt. Die Maus haben wir keine Sekunde vermisst.Wenn ihr lange genug auf der Couch gesessen habt, könnt ihr euer Spiel dank Cross-Save einfach auf eurer PSVita fortsetzen. Auch hier sieht das schön gezeichnete RPG klasse aus. Die auf der PS4 sehr kurzen Ladezeiten beim Starten einer Quest sind auf der PSVita nur minimal länger (wenige Sekunden) - kein Vergleich mit den doch eher langen Ladezeiten eines Xcom - Enemy Unknown Plus (zum PSN-Check) . Da die PSVita nur zwei Schultertasten hat, gibt es kleinere Änderungen an der Steuerung. Durch die Helden schaltet ihr nun mit dem Touchpad auf der Rückseite (im rechten Bereich nach rechts und umgekehrt). Das ist nicht ganz so komfortabel und es kam immer mal vor, dass wir aus Versehen den Helden wechselten, was aber keine negativen Konsequenzen hat. Quests werden nun auch nicht mittels Touchpad beendet, sondern mit dem Start-Knopf.Darkest Dungeon wurde hervorragend für PS4 und PSVita umgesetzt. Das betrifft sowohl die sehr eingängige Steuerung, als auch die technische Seite. Gerade die geringen Ladezeiten auf der PSVita haben uns positiv überrascht. Dank Cross-Save könnt ihr euren Spielstand überall fortsetzen, dank fairem Cross-Buy müsst ihr nur einmal die Brieftasche öffnen. Als Zuckerle gibt es aktuell einige (zumindest temporär) exklusive Trinkets für die Sony-Geräte.Solltet ihr euch in Ruhe außerhalb des Spiels über Items, Charktere oder Mechaniken informieren wollen, lohnt sich ein Blick in die offizielle Wiki . Wenn ihr Darkest Dungeon schon auf dem PC geliebt habt und endlich auch mobil aufräumen wollt oder aber auf taktische Kämpfe in einem atmosphärischen Dungeoncrawler Lust habt, ist Darkest Dungeon für PSVita und PS4 ein Pflichtkauf.