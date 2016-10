Arktika.1: Metro-Entwickler 4A Games kündigt VR-Shooter für Oculus Rift an

PC

4A Games, der Entwickler hinter Metro 2033 (Testnote: 8.5) und Metro - Last Light (Testnote: 8.5), hat mit Arktika.1 einen neuen VR-Shooter angekündigt, der im zweiten Quartal des kommenden Jahres exklusiv für Oculus Rift erscheinen und auch Oculus Touch unterstützen soll.

Die Geschichte des Spiels ist rund hundert Jahre in der Zukunft, im Ödland des alten Russlands angesiedelt. Nach einer Apokalypse versinkt die Welt in einer Eiszeit und die meisten Regionen außerhalb des Äquators sind unbewohnbar. Die wenigen Gruppen von Überlebenden halten sich in den ressourcenreichen Gebieten im Norden und Süden auf - Ressourcen, die jeder kontrollieren will ... Ihr werdet als Söldner von einer russischen Kolonie angeheuert, um ihre Vorräte von Räubern, Plünderern und gefährlichen Kreaturen zu beschützen.

Das Spiel basiert auf der aktuellsten Version der hauseigenen 4A Engine und wird von den Entwicklern als ein „Ganzkörper-VR-Spiel“ beschrieben. So könnt ihr nicht nur mit Hilfe der Touch-Controller auf die Gegner zielen und schießen, sondern euch auch aktiv ducken, um dem gegnerischen Beschuss zu entkommen. Passend zur Ankündigung haben die Macher ein Video veröffentlicht, das euch erste Spielszenen aus Arktika.1 präsentiert: