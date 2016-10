Witcher-Autor Andrzej Sapkowski: „Erfolg der Witcher-Spiele hat meinen Büchern geschadet“

PC XOne PS4

Andrzej Sapkowski, der Autor hinter der bekannten Witcher-Romanreihe, hat in einem Interview mit dem polnischen Nachrichtenmagazin Polityka (Politik) über die gleichnamige Videospielserie von CD Projekt gesprochen und merkte an, dass der Erfolg der Witcher-Spiele der Popularität seiner Bücher geschadet hat. Demnach werden von vielen Verlagen in den USA, wo Sapkowski keine Einfluss darauf hat, die Cover der Romane offenbar gerne mit den Artworks aus den Spielen versehen, was dem Autor gehörig gegen den Strich geht:

Wenn manche Fans ein Bild aus dem Spiel auf dem Cover meines Buches sehen, nehmen sie an, dass das Spiel zuerst da war und viele respektable Anhänger von Science-Fiction- und Fantasy-Literatur strafen solche „Bücher zu Spielen “mit Verachtung. Ich muss dann ständig erklären, dass ich das Buch zwölf Jahre vor dem ersten Spiel geschrieben habe und dass dieser Sandwurm auf dem Cover aus dem Spiel stammt und in den Büchern gar nicht vorkommt. Man könnte den Sandwurm nicht mal finden, wenn man explizit danach sucht.

Sapkowski spielt damit auf das US-Cover von „Die Zeit der Verachtung“ an. Der zweite Roman der Hexer-Saga wird in den USA mit einem Spiel-Artwork auf dem Buchcover ausgeliefert, das Geralt in einem Kampf mit einen Sandwurm zeigt, der ein wenig an die riesigen Kreaturen aus Dune erinnert. An den Autoren, die Bücher zu Spieleserien verfassen, lässt Sapkowski auch kein gutes Haar. Diese würden ihre Geschichten schlampig, ohne viel Herzblut und nur des Geldes wegen schreiben. Doch auch wenn der Witcher-Schöpfer sich über die ganze Situation ärgert, gibt er den Witcher-Spielen nicht direkt die Schuld für die Misere: