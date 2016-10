Oculus Rift: Touch-Controller erscheinen im Dezember // Hardwareanforderungen werden gesenkt

PC MacOS

Auf der Oculus-Keynote in San Diego hat Mark Zuckerberg in Vertretung für Palmer Luckey die Oculus-Touch-Controller und die zugehörige Kamera offiziell vorgestellt. Erscheinen wird die Peripherie am 6. Dezember für 199 Dollar inklusive Kamera, Vorbestellungen werden ab dem 10. Oktober entgegen genommen. Vorbesteller erhalten kostenlos die speziell für die Touch-Controller optimierten Spiele VR Sports Challenge und The Unspoken.

Zu einem Preis von 79 US-Dollar (der Europreis steht noch aus) werdet ihr zudem in Zukunft eine weitere Kamera kaufen können. Mit dieser insgesamt dritten Kamera können Oculus-Besitzer sich dann ähnlich der HTC Vive frei im Raum bewegen. Auch wurden neue In-Ear-Kopfhörer für 49 US-Dollar vorgestellt, die ab Dezember erhältlich sind und passive Geräuschisolierung bieten.

Außerdem kündigt Oculus VR "Asynchronous Spacewarp" an. Die Technik, die unter anderem Namen bereits von Sony genutzt wird, ermöglicht das Rendern von Inhalten mit 45 Bildern pro Sekunde, während das Headtracking weiterhin konstant mit 90 Bildern funktioniert. Einfacher ausgedrückt errechnet die Software aus den letzten beiden Bildern die Differenz und generiert daraus ein neues Bild. Somit können auch die minimalen Hardwareanforderungen gesenkt werden. Zukünftig wird mindestens eine Nvidia GTX 960 und ein Intel i3 6100 benötigt. Bisher wurden eine GTX 970 sowie ein i5-4590 verlangt.