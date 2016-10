Recore: Phil Spencer beschwert sich über "Clickbait-Wertungen"

Xbox-Chef Phil Spencer hat sich in einem Interview zu den eher durchwachsenen Wertungen des im letzten Monat veröffentlichten Action-Adventures Recore (Testnote: 7.0) geäußert. Er behauptete, dass viele davon bewusst reißerisch und harsch verfasst worden seien, um mehr Klicks zu generieren. Gegenüber Gamespot, die das Spiel mit 6 von 10 Punkten bewerteten, sagte er:

Was die Bewertungen angeht, ich glaube ehrlich gesagt, dass manche Reviews mit dem Titel ein wenig zu hart ins Gericht gehen. Ich versuche niemandem weiszumachen, dass das Spiel eine glatte 10 wäre. Ich denke, dass es, wie bei anderen Spielen auch, Dinge gibt, die wir, würden wir von vorne beginnen können und wüssten, was dabei herauskommt, ganz anders machen würden. Wir sind sehr stolz darauf, was aus dem Spiel geworden ist und ich glaube eine 7, 8, oder 9 als Wertung sind in Ordnung. Aber eine 3 oder 4... Ich meine, jemand hat Forza Horizon 3 mit 4 Punkten bewertet. Ich glaube, da gibt es eine Reihe von Reviews, die eher mit dem Gedanken geschrieben wurden, mehr Klicks zu generieren, als mit dem Vorhaben, die tatsächliche Qualität des Spiels wiederzugeben, und das wurmt mich wirklich.