Dungeon Keeper: Gratis "Auf´s Haus" bei Origin

PC MacOS

Dungeon Keeper (1997) ab 39,00 € bei Amazon.de kaufen.

Electronic Arts bietet den Strategie-Hit Dungeon Keeper (Userwertung 8.7) aus dem Jahre 1997 im Rahmen der "Auf´s Haus"-Aktion momentan kostenlos an. Interessierte Spieler mit einem EA-Nutzerkonto können es somit einfach ihrer Origin-Bibliothek hinzufügen. Wie lange diese Aktion läuft, ist nicht bekannt.

In Dungeon Keeper übernehmt ihr Genre-untypisch die Kontrolle über die böse Seite und erschafft euer eigenes unterirdisches Reich. Dabei baut ihr verschiedenste Räume, die im Gegensatz zu anderen Strategiespielen keine vorgefertigten Module sind, sondern von euch über ein einstellbares Raster frei in Größe und Form variiert werden können. Mit diesen schaltet ihr neben neuen Gerätschaften, auch Fallen und Einheiten frei. Das Spiel wird in einer DOS-Box ausgeführt und ist somit voll lauffähig.