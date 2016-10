Seit es mit den Printauflagen großer Zeitungen rapide bergab geht und Nachrichten vor allem online konsumiert werden, tun sich für einige Medien Finanzierungsprobleme auf, denn im Internet lässt sich aufgrund sinkender Werbeeinnahmen bei gleichzeitig hoher Nutzungsrate von Adblockern nur schwer Geld verdienen. Immer mehr Medien setzen deshalb auf Bezahlmodelle – manche in Form von Premium-Abonnements, andere wiederum verstecken ihre Inhalte hinter einer Paywall: wer den Artikel lesen möchte, muss erst mal dafür zahlen. Ob sich damit Erfolge verbuchen lassen, ist ein Thema unserer heutigen Lesetipps. Zudem geht es um groteske Stil-Elemente in Spielen und um Ingame-Fotografie.

"Die malerische Seite der Macht"

Spiegel.de am 25. September, Jörg Breithut

Für den hier verlinkten Artikel sprach Jörg Breithut mit Leonardo Sang aus São Paolo, der in seiner Freizeit fotografiert. Das tut er aber nicht nur im echten Leben, sondern auch in Computerspielen: "Er verhält sich in den Videospielen genauso, wie er es auch mit seiner Spiegelreflexkamera in der Realität tut: umherlaufen, nach interessanten Motiven suchen und Bildausschnitte wählen. "Es ist wie eine Parallelwelt, in der man Fotos macht, aber eben eine virtuelle", sagt der Brasilianer."

"Jeder hat die Absicht, eine Paywall zu errichten"

Dradiowissen.de am 6. Oktober, Diane Hielscher, Audio (05:22 Minuten)

Hier haben wir einen Hörtipp für euch. Rund ein Sechstel der deutschen Zeitungswebsites haben inzwischen eine Form von Bezahlmodell – das Spektrum reicht von wegklickbaren Hinweisen wie bei der Taz bis hin zu Paywalls. In diesem Beitrag geht es um Letztere und um ihren Erfolg. Zwar konnten vor allem international einige Publikationen auch mit eine Paywall bemerkenswerte Anzahl an Usern versammeln, aber "mit diesen Digitalabos allein – also wenn man die gedruckten Ausgaben außen vor lässt – könnten die Zeitungen bei weitem nicht ihren Betrieb aufrecht erhalten. Das wäre viel zu wenig Geld, was da rein kommt. Aber es zeigt eben: Bezahlmodelle im Netz funktionieren generell."

"Sexuality and the grotesque in video games"

Thegg.net am 3. Oktober, Angela Night (Englisch)

Dieser Blogpost beschäftigt sich mit dem Vorkommen von grotesken Elementen (zum Beispiel Werwölfe), auch im Zusammenhang mit Sexualität, in der Kunst allgemein und Videospielen im Speziellen: "Dante's Inferno, basierend auf dem ersten Teil von Dante Alighieres epischem Gedicht Die Göttliche Komödie aus dem 14. Jahrhundert, enthält diverse Charakter-Designs, die auf groteske sexuelle Motive zurückgreifen, um die Auswirkungen sexueller Sünden zu veranschaulichen – wenig überraschend angesichts der Tatsache, dass ein Kreis der Hölle (und eine der sieben Todsünden) Lust ist."

Im heutigen Video: Wird so das nächste iPhone aussehen?

Wenn ihr selbst interessante Links oder unterhaltsame Videos zum Thema Computerspiele entdeckt, freut sich der Autor über eine PN oder einen entsprechenden Kommentar.