Resident Evil 7: Kitchen-Demo zum Launch von PSVR in Europa verfügbar

Der japanische Hersteller Sony wird sein Virtual-Reality-Headset Playstation VR bekanntlich mit einer Demo-Disk ausliefern, auf der sich Anspielversionen diverser Titel befinden werden. Die US-Demo fällt dabei im Vergleich zur europäischen Version viel umfangreicher aus und bietet unter anderem auch den Kitchen-Level zu Resident Evil 7 (Preview), der hierzulande auf der Disk fehlen wird. Wie Sony allerdings nun bekannt gab, werden die Fans in Europa dennoch in den Genuss der RE7-Demo kommen. Und zwar schon in der kommenden Woche.

Diese wird demnach am Veröffentlichungstag von Playstation VR, am 13. Oktober 2016, im Playstation Store zum Download für die PS-Plus-Abonnenten bereitstehen. Die fertige Vollversion des Spiels kommt erst am 24. Januar 2017 für PC, Xbox One und die PS4 in den Handel. Die VR-Unterstützung wird die ersten zwölf Monate nach Release PSVR-exklusiv sein (siehe dazu unsere News: Resident Evil 7: PSVR-Support-Exklusivität ist zeitlich begrenzt).