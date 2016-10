Gears of War: Verfilmung in Zusammenarbeit mit Universal Studios geplant

PC 360 XOne

Rod Fergusson, der Studio-Director von The Coalition, hat gestern während eines Livestreams einen Film zu Gear of War angekündigt. Dieser soll in Zusammenarbeit mit Universal Studios realisiert werden. Details zu den Darstellern, Autoren oder dem Regisseur gibt es derzeit noch keine, da sich der Film aktuell in einem sehr frühen Stadium befindet.

In einem Gespräch mit Variety verriet Fergusson aber zumindest schon mal, dass das Projekt unter Aufsicht der beiden Produzenten Scott Stuber (Ted, The Kingdom) und Dylan Clark (Rise of the Planet of the Apes) entsteht. Der Film sei nach den Comics und Romanen der nächste logische Schritt, um das Franchise zu unterstützen und die Partnerschaft mit Universal sei dafür perfekt. Unklar ist bisher, ob der Film sich eng an der Spielserie orientieren, oder eine komplett eigene, im Gears-Universum angesiedelte Story bieten wird. Fergusson betonte jedenfalls, dass man mit dem Film nicht nur die Spielerschaft als Publikum im Blick aht und in erster Linie darauf bedacht sei, einen guten Film abzuliefern als stur der Vorlage zu folgen:

Ich denke Filme sollten Filme bleiben. Es sind zwei verschiedene Medien und in manchen Fällen auch zwei verschiedene Arten von Publikum. Und ich denke, einige Spieleverfilmungen sind in der Vergangenheit gescheitert, weil man versucht hat, Filme für die Gamer zu machen. Wenn man diese großartige Spielmarke besitzt, die eine tiefe Hintergrundgeschichte bietet und noch viel mehr Stoff enthält, aus dem man tolle Geschichten machen kann, dann ist das großartig, doch wenn man nur auf die Spieler als Publikum abzielt, dann wird es kein erfolgreicher Film.