Mafia 3 wird zum Release einen Day-One-Patch erhalten // Download-Größe für die PS4 bekannt

PC XOne PS4

Das kommende Action-Adventure Mafia 3 (Preview) wird am Veröffentlichungstag offenbar mit einem Day-One-Patch bedacht. Wie der Nutzer ktg15 auf Reddit berichtet, habe er seine Kopie des Spiels für die PS4 bereits per Post erhalten und musste nach der Installation einen 2,6 GB großen Patch herunterladen. Was diese Aktualisierung konkret bewirkt, ist bisher nicht bekannt, sobald Hangar 13 oder 2K Games sich dazu äußern, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns.

Vergangene Woche gab der Publisher bekannt, dass die Testmuster für die Presse erst mit dem Launch des Spiels am 7. Oktober 2016 freigeschaltet werden (siehe dazu auch unsere News: Mafia 3: Keine Reviews vor dem Release). Der Day-One-Patch könnte der Grund für die Verzögerung der Reviews sein. Der erste Eindruck, den ktg15 nach ein paar Spielstunden veröffentlichte, klingt aber recht positiv. Große Story-Spoiler enthält der Beitrag zwar nicht, trotzdem: wer völlig unbedarft ins Spiel einsteigen möchte, sollte sich das Lesen verkneifen.