Uncharted: Remastered-Versionen für PS4 demnächst auch einzeln erhältlich

PS4

Vor einem Jahr veröffentlichte Sony die ersten drei Uncharted-Spiele als Remastered-Versionen für die PS4 – allerdings ausschließlich in der Nathan Drake Collection, die gleich alle drei Teile umfasst. Wer jedoch nur eines der Spiele benötigte, weil er beispielsweise den ersten Teil auf der PS3 verpasst hatte, kam nicht herum, auch die beiden Nachfolger erneut zu kaufen. Wie Sony nun aber via Twitter bekanntgab, sollen die Remastered-Versionen in Kürze auch einzeln verkauft werden.

Als Datum für die Einzelveröffentlichungen gibt der Hersteller den 16. November an. Details zur Preisgestaltung sind bisher noch nicht bekannt. Die Spiele werden zudem ausschließlich im europäischen PSN einzeln verfügbar sein.