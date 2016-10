Wasteland 3: Crowdfunding-Kampagne gestartet, bereits bei 1,5 Mio. US-Dollar // Trailer

PC XOne PS4 Linux MacOS

Wie im Vorfeld angekündigt, wurde heute die Crowdfunding-Kampagne zum kürzlich enthüllten Rollenspiel Wasteland 3 (siehe News) gestartet. Anders als bei allen bisherigen Crowdfunding-Kampagnen, die Brian Fargo mit seiner Firma inXile (indes ausnahmslos erfolglreich) durchführte, findet die zu Wasteland 3 nicht mehr auf Kickstarter statt. Diesmal hat sich der ehemalige Chef von Interplay Entertainment für die Crowdfunding-Plattform Fig entschieden, die Tim Schafer auch für seine erfolgreich verlaufene Schwarmfinanzierung von Psychonauts 2 nutzte.

Bereits jetzt, knapp 14 Stunden nach dem Start der Kampagne, haben mehr als 4000 Backer beinahe 1,5 Millionen US-Dollar zusammengetragen. Das Finanzierungsziel liegt bei 2,75 Millionen US-Dollar. Die Kampagne ist für 30 Tage angesetzt. Das Spiel selbst soll Ende 2019 fertiggestellt werden und – anders als Wasteland 2 – parallel für PC-Systeme, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Als Neuerung wird (neben der offenkundig stark verbesserten Grafik) unter anderem die Verwendung des neuen Dialogsystems genannt, das auch in Torment - Tides of Numenera zum Einsatz kommt.

Wer sich an der Finanzierung beteiligen und sich einen Download-Code fürs Spiel sowie für die geplante Early-Access-Phase sichern möchte, muss mindestens 25 US-Dollar berappen. Wer schon zur Alpha einsteigen möchte, ist mit einer Spende von 75 US-Dollar dabei. Eine Version für PlayStation 4 oder Xbox One können sich die Backer aktuell nicht sichern, möglicherweise wird inXile diese Möglichkeit allerdings noch in irgendeiner Form nachreichen. Sollte die Beteiligung weiter so anhalten wie bisher, dürften Stretchgoals für die Crowdfunding-Kampagne zu Wasteland 3 nur eine Frage der Zeit sein. Sollte es hierzu Neuigkeiten geben, erfahrt ihr sie bei uns.

Passend zur Kampagne gibt es einen ersten Trailer (der auch unten in dieser News eingebunden ist) und den Pitch von Brian Fargo im Video.