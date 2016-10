Recore: Kostenlose Trial-Version für Windows 10 und Xbox One verfügbar

PC XOne

Recore ab 29,80 € bei Amazon.de kaufen.

Seit heute steht für Windows 10 und Xbox One eine sogenannte Trial-Version zu Keiji Inafunes Action-Adventure Recore (im Test: Note 7.0) zum kostenlosen Download zur Verfügung. Darin könnt ihr die ersten 30 Minuten des Spiels erleben. Solltet ihr euch anschließend zum Kauf von Recore entscheiden, könnt ihr euren Spielstand in der Vollversion einfach fortsetzen. Auch freigeschaltete Achievements werden dann eurem Profil gutgeschrieben.

Recore ist seit dem 16. September für Xbox One und als Windows-10-App verfügbar. Es war der erste offizielle Titel im Rahmen von Microsoft Play-Anywhere-Programms. Wer die digitale Version auf einer der beiden genannen Plattformen erwirbt, erhält im Rahmen dessen kostenlosen Zugriff auf die jeweils andere Version.

Fester Bestandteil des Play-Anywhere-Programms, in dem auch Forza Horizon 3 (im Test: Note 9.0) erschienen ist und in wenigen Tagen auch Gears of War 4 veröffentlicht wird, ist zudem eine Crosssave-Funktion (bei Gears of War und Forza Horizon 3 gibt es zudem ein Crossplay-Feature), womit ihr euer Spiel auf der anderen Plattform fortsetzen könnt.