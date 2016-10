No Man's Sky: Subreddit-Forum wegen "Hasspostings" geschlossen

PC PS4

Das Weltraum-Spiel No Man's Sky (im Test: Note 6.0) konnte die hohen Erwartungen vieler Spieler nicht erfüllen. Einige gehen auch recht unverhohlen mit ihrem Frust darüber um und machen ihrem Ärger in den Weiten des Internets Luft. Eifrig diskutiert wurde auch im Subreddit zu No Man's Sky – doch jetzt wurde es dem Eröffner des Forums zu viel. Vor kurzem Schloss er den Subreddit und ließ in seiner Mitteilung wissen, weshalb er diese Entscheidung getroffen hat:

Ich habe das Subreddit geschlossen, da es zu einem mit Hass gefüllten Drecksloch verkommen ist, in dem keine wirkliche Diskussion mehr stattfand. Das ist nicht das, was wir dafür beabsichtigt hatten und ich will keine Plattform für diesen Hass bieten. Es tut mir für all jene leid, die den Subreddit für das genutzt haben, wofür er vorgesehen war [...] Ich bin sicher, ihr werdet einen anderen Platz finden, um über das Spiel zu diskutieren. Das dürfte nicht schwierig sein.

Der Ersteller des Subreddit, der Moderator mit dem Nickname r0ugew0lf, gibt zudem an, dass es seine alleinige Entscheidung war, das Forum dichtzumachen und er sich nicht von den anderen Moderatoren, die versucht hätten, ihn umzustimmen, von seinem Vorhaben abbringen konnten.

Indes plant Sean Murray, Chefdesigner des britischen Indie-Entwicklers Hello Games, öffentlich Stellung zur Kritik der Spieler zu nehmen. No Man's Sky wurde am 10. August für PlayStation 4 und zwei Tage später für PC veröffentlicht. Im Vorfeld hatte insbesondere Sony den Hype um das Weltraum-Spiel immer wieder angestachelt, nach dem Release jedoch nicht an Kritik am Entwickler gespart. In Großbritannien hat eine dem deutschen Verbraucherschutz ähnliche Organisation nach verschiedenen Beschwerden von Käufern Ermittlungen wegen "irreführender Werbung" eingeleitet. Zuletzt gingen die aktiven Nutzerzahlen von No Man's Sky immer weiter zurück. Bereits nach weniger als drei Wochen nach dem Release waren sie Tagesdurchschnitt um außergewöhnliche hohe 90 Prozent auf PC zurückgegangen.