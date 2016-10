Playstation Store: Oktober Rabatte // Kaufe zwei und spare 50 Prozent

PS4

Sony hat in seinem Playstation Store eine neue Rabattaktion gestartet. Als Angebot der Woche erhaltet ihr so bis zum 12. Oktober 2016 das Rennspiel F1 2016 für 44,99 Euro statt 69,99 Euro. Weiterhin könnt ihr bei den Oktober-Angeboten aus einer langen Liste an Spielen für PS4, PS3 und PSVita wählen, die bis zum 19. Oktober 2016 im Preis reduziert wurden. Unter anderem erhaltet ihr so die folgenden Titel günstiger (die vollständige Liste findet ihr im Playstation Blog):

Ebenfalls bis zum 19. Oktober 2016 erhaltet ihr zudem 50 Prozent Rabatt auf den Kaufpreis, wenn ihr zwei Titel aus einer Liste bestimmter digital erhältlicher Spiel gleichzeitig kauft. Wählen könnt ihr dabei unter anderem aus folgenden Angeboten (eine vollständige Liste gibt es im Playstation Blog):