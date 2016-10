Beyond Good & Evil 2: Michel Ancel bestätigt Entwicklung

360 PS3

Fast 13 Jahre ist es her, dass Ubisoft mit Beyond Good & Evil ein Spiel herausbrachte, zu dem sich die Fans bis heute einen Nachfolger wünschen. Immer wieder gab es Gerüchte, dass an diesem gearbeitet werde. 2014 wurde dies sogar von Ubisoft bestätigt (siehe auch Beyond Good & Evil 2 weiter in Arbeit), ein Jahr später allerdings war wieder von einer Einstellung des Projekts die Rede (siehe auch: Beyond Good & Evil 2: Entwicklung eingestellt?).

Seit wenigen Tagen liefert nun Schöpfer Michel Ancel persönlich neue Gründe für Spekulationen. Auf seinem Instagram-Account postete er mehrere Artworks, die sich aufgrund der Charaktere einem Nachfolger zu Beyond Good & Evil zuordnen lassen. Mit seinem letzten Beitrag auf Instagram vor einigen Stunden bestätigte er dann die Entwicklung. Hoffnung auf einen baldigen Release solltet ihr euch allerdings noch nicht machen – laut eigener Aussage befindet sich das Spiel gerade erst in der Pre-Production.

Ob es sich bei dem Projekt womöglich sogar um dasselbe Spiel handelt, an dem bereits vor zwei Jahren gearbeitet wurde und dann auf Eis gelegt wurde, ist nicht klar. Ebenfalls ist auffällig, dass Ancel lediglich von "Spiel" und nicht offiziell von Beyond Good & Evil 2 spricht, was ein Hinweis auf ein Reboot sein könnte. Weitere Informationen sollen folgen, eine Zeitangabe hierfür macht Ancel aber nicht.