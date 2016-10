Call of Duty: "Legacy Edition" von Infinite Warfare braucht 130 GB Festplattenspeicher

PC XOne PS4

Call of Duty - Infinite Warfare ab 51,90 € bei Amazon.de kaufen.

Manch ein GamersGlobal-Leser erinnert sich vielleicht noch an Zeiten, in denen Spiele mühelos Platz auf einer 3,5-Zoll-Floppydisc fanden. Inzwischen benötigen die Spiele jedoch so viel Speicherkapazität, dass auch eine Dual-Layer-BD – auf die immerhin 50 GB passen – bis zum Bersten voll ist. Das Dumme für Konsolenspieler: auch sie müssen die Spiele mittlerweile auf der Festplatte installieren, die ohne Umbau oder externe Zusatzfestplatte jedoch lediglich zwischen 500 GB und 2 TB fassen kann.

Besitzer der ersten PS4- oder Xbox-One-Konsolen werden mit der "Legacy Edition" von Call of Duty - Infinite Warfare (Preview) gleich 130 GB Daten auf ihrer Festplatte speichern müssen. Die genannte Datenmenge, die auf der Packung der PS4-Fassung genannt wird, umfasst allerdings nicht bloß den neuesten Teil der Call-of-Duty-Reihe, sondern auch die Remastered-Version von Modern Warfare, die der Sonderedition beiliegt. Da die Kampagne von Modern Warfare rund 40 GB groß ist, würde Infinite Warfare folglich 90 GB umfassen – abzüglich der Daten für die Mehrspieler-Karten aus Modern Warfare.

Es ist allerdings dennoch davon auszugehen, dass Infinite Warfare noch etwas mehr Platz braucht als Black Ops 3 im letzten Jahr. Das benötigte auf der PS4 bereits 55 GB in der Grundversion ohne die DLC-Inhalte. Dass die Remastered-Version eines älteren Spiels ähnlich gigantische Datenmengen benötigt wie neue Großproduktionen, ist indes nicht unbedingt außergewöhnlich. Die von Capcom vor einigen Monaten veröffentlichte Neuauflage von Resident Evil 1 verschlang fast 15 GB, für das Original aus dem Jahr 1996 reichte eine CD-ROM aus.