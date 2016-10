Spiel '16: Spielemesse startet am 13. Oktober in Essen

Ab dem 13. Oktober 2016 laden der Bonner Merz Verlag sowie 1000 Aussteller aus mehr als 50 Nationen zu den Internationalen Spieletagen, der Spiel '16, in Essen ein. Präsentiert werden erneut Gesellschafts-, Familien-, Erwachsenen- und Kinderspiele aus den Kategorien Strategie, Abenteuer, Fantasy oder Science-Fiction. Der Fokus wird dabei klar auf Brett-, Karten- und Würfelspiele gelegt, zudem werden auch elektronische Spiele und Spielwaren vorgestellt.

Mit dem Zuwachs an Ausstellern und einem zu erwartenden Besucheranstieg wird standesgemäß auch mehr Platz benötigt. Daher stehen erstmalig auch die Messehallen 4 und 6 als Ausstellungsfläche zur Verfügung, sodass insgesamt sechs Hallen (siehe Teaserbild) und die Galeria geöffnet sind. Auf der Messe könnt ihr nach Lust und Laune stöbern, spielen, bummeln und natürlich auch einkaufen. Solltet ihr euch in diesem Falle übernehmen, bietet die Spiel '16 einen neuen Versand- und Verpackungsservice an, der die erworbenen Spiele direkt von der Messe zu euch nach Hause verschickt. Auf Wunsch inklusive fachgerechter Verpackung.

Erstmals wird auf der Spiel '16 auch ein Fan-Artikel-Stand in Halle 3 von Pegasus zu finden sein, der zahlreiche T-Shirts, Würfel, Taschen und Tassen eurer Lieblingsspiele anbietet. Die Eintrittspreise wurden erhöht, bleiben aber weiterhin moderat. Eine Tageskarte für Erwachsene kostet 13 Euro und ist somit 1,50 Euro teurer als im Vorjahr. Kinder bis 12 Jahre zahlen sieben Euro. Schüler, Studenten und Schwerbehinderte müssen zehn Euro bezahlen. Die Dauerkarte für alle vier Messetage kostet 31 Euro für Erwachsene, 18, 50 Euro für Kinder und 23 Euro für Schüler, Studenten und Schwerbehinderte. Alle sonstigen Gruppen- und Sonderpreise entnehmt ihr bitte der Quelle.

Auch der Deutsche Spiele Preis wird dieses Jahr wieder verliehen. Dafür wertet ein unabhängiges Unternehmen alle eingegangen Stimmen der Spieler, Zeitschriftenleser, Journalisten, Spielekreise, Fachgeschäfte und Internet-Abstimmer aus und gewichtet so die zehn besten Spiele des Jahrgangs. Ausserdem wird das beste Kinderspiel ausgezeichnet, sowie die vorbildlichst geschriebene Regel, die allerdings von einer Fachjury bestimmt wird.

Die Messe hat von Donnerstag, den 13.10. bis zum Samstag, den 15. 10 von 10:00-19:00 Uhr geöffnet. Am Sonntag, den 16. Oktober ist dann um 18:00 Uhr Schluss. Mit der Eintrittskarte zur Spiel '16 erhaltet ihr zudem Zugang zur Comic Action, die zeitgleich stattfindet.