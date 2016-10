Indie-Entwickler Digital Homicide nach Steam-Rauswurf offenbar am Ende

Vor einigen Wochen machte der Indie-Entwickler Digital Homicide Schlagzeilen. Dieser hatte nicht nur den Spielekritiker Jim Sterling, sondern auch 100 anonyme Spieler verklagt und von Steam die Herausgabe der User-Daten dieser Spieler gefordert. Valve hat dann kurzen Prozess gemacht und den Entwickler von Steam verbannt (siehe dazu auch unsere News: Steam: Valve wirft Indie-Entwickler Digital Homicide nach Klage gegen die Spieler raus).

Das war wohl der weiteren Geschäftsentwicklung nicht zuträglich, wie einer der Mitgründer mitteilt. Der Entwickler hat demnach alle Klagen zurückgezogen und steht kurz vor der Pleite. In einem Gespräch mit Tech Raptor sagte einer der beiden Gründer, James Romine, dass das Studio am Ende sei und nicht mehr weiter betrieben wird. Man sei von allen Seiten angegriffen und in den Boden gestampft worden, weshalb er nun beschlossen habe, die Sache hinzuschmeißen und sein Glück wieder als Arbeitnehmer zu versuchen.

Die Schuld an der ganzen Sache sucht Romine nicht bei sich selbst, sondern bei den Medien, von denen er sich ziemlich missverstanden und ins falsche Licht gerückt fühlt, wo man doch eigentlich für niedrige Preise und einen offeneren Markt gekämpft hatte, was seiner Meinung nach der wichtigste Punkt für die Verbraucher sei. Valves Greenlight-Programm sieht Romine als ein Hindernis, das den Markteinstieg erschwert. Während einige Non-Triple-A-Publisher problemlos ihre Titel veröffentlichen dürfen, müssen andere sich durch das „kaputte System“ von Steam-Greenlight schlagen, während sie von irgendwelchen Nutzern schikaniert werden, so seine Kritik. Die ganzen Aussagen findet ihr im Originalbeitrag unter dem Quellenlink.