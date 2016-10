PC iOS Linux MacOS Android

In unserer Rubrik Indie-Check stellen wir regelmäßig ein interessantes PC-Spiel eines unabhängigen Entwicklerstudios vor. Die Rubrik wird von unseren Usernundbetreut.Drei Hunde, ein Schlitten und der Kampf um den ersten Platz – das beschreibt den Kern zumindest der Anfangsphase vonrecht gut. In der Hundeschlittensimulation des Indiestudios Trichotomy seid ihr der Fahrer eines Hundeschlittens, nehmt an Rennen teil und kümmert euch um das Wohlergehen eurer treuesten Freunde.Schon das kurze Tutorial macht euch klar: Im Wesentlichen geht es darum, Schlittenrennen zu absolvieren, in denen ihr verschiedene Reaktionstest absolviert. So solltet ihr den richtigen Winkel erwischen, um euren Schlittenhunden Verpflegung beim Rennen zuzuwerfen, die Leinen im entscheidenden Moment entwirren und darauf achten, dass der Abstand zwischen den Tieren groß genug bleibt. Auch Hindernisse, Gegenwind und die Wetterverhältnisse werden euch diesen Teil des Spiels nicht einfacher machen.Nach dem Tutorial kommt auch das zweite Standbein des Spiels zum Tragen. Bei dem geht es um das Management eurer Schlittenhunde. Dafür müsst ihr zunächst drei Hunde erstellen und dürft aus verschiedenen Hunden unterschiedlicher Rassen mit individuellem Aussehen, Geschlecht und Grundcharakter wählen. Drei davon bilden euer Start-Rudel mit dem ihr in eine zum Szenario passende Holzhütte einzieht.Dann geht es ins erste echte Rennen. Die im Tutorial erlernten Mechaniken dienen nun dazu – je nach Erfüllung des Timings – euch im Rennen nach vorne zu kämpfen. Der richtige Zeitpunkt des Leckerli-Wurfs wird durch Dampfwölkchen aus den Hundeschnauzen visualisiert, die Erschöpfung darstellen. Das Rennen selbst weist eine jeweilige Länge, Art der Hindernisse, Wetter, Schneeverhältnisse und eine Häufigkeit an Nachfüllmöglichkeiten für Hundeküchlein auf – Werte die vor dem Rennen bekannt gegeben werden.Nach dem Rennen sind eure Hunde unterschiedlich erschöpft und zufrieden, je nach den Geschehnissen im Rennverlauf. So führt das zu späte Futtern zu stärkerer Erschöpfung, ein perfektes Timing zu steigender Zufriedenheit eurer Hunde. In den Ruhephasen zwischen den Rennen könnt ihr eure Tiere pflegen oder trainieren, was Einfluss auf Erschöpfung, Motivation und das Fähigkeitslevel des jeweiligen Hundes für das nächste Rennen hat. Sind die Hunde zu erschöpft – repräsentiert durch einen tiefergehenden Erschöpfungswert, der sich nicht so schnell wie der normale abbaut – können diese nicht am nächsten Rennen teilnehmen.Über mehrere Rennen werdet ihr Preisgelder nach Platzierung gewinnen, mit denen ihr unter anderem eure monatliche Teilnahmegebühren zahlen müsst. Die Hunde werden über die Zeit bestimmte gute wie schlechte Charakterzüge zeigen, die teils schon von Beginn vorhanden sind, aber erst später erkannt werden. Außerdem könnt ihr weitere Hunde dazukaufen, Hunde züchten und Sponsoren gewinnen.Nebenbei führt euch das Spiel auch durch zwei Storybögen. Ihr trefft zum einen schon zu Beginn auf euren Rivalen im stylische Rennanzug, der eine offensichtliche Arroganz ausstrahlt und den ihr wiederholt treffen werdet. Zum anderen findet ihr Hinweise über die legendäre Schlittenhündin Aurora. Notizen eures Mentors vor Ort, helfen euch nach und nach als Hilfesystem weiter, um die Spielmechaniken zu verstehen.Dog Sled Saga bedient klar die Retroschiene mit seinem groben Pixellook und Mechaniken klassischer Arcadespiele und Wirtschaftssimulationen. Das Spiel enthält eine tiefergehende Komplexität – es gibt eine Fülle an offenen und versteckten Profilwerten eurer Hunde. Die Entscheidungen, was ihr mit euren Hunden in den Rennpausen macht, das Zuchtsystem und die individuellen Persönlichkeiten der Hunde geben dem Spiel Tiefe.Die Bedienung ist etwas uneinheitlich. Die Rennen lassen sich sehr gut mit Controller bedienen, die Management-Menüs eher schlecht, so dass ihr dafür auf die Maus zurückgreifen solltet. Der Retro-Soundtrack erinnert an MIDI-Stücke der frühen Neunziger. Das Spiel ist derzeit nur auf Englisch erhältlich. Dank des kleinen Preises ist es für Genre- und Retrofans auf jeden Fall einen Blick wert.