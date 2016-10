Anno 2205: Letzter DLC Frontiers veröffentlicht / Königsedition [Upd.]

PC

Update vom 12.10.:

Nachdem die Steam-Bewertungen von Anno 2205 ins extrem Negative sanken und sich Fans der Serie auch auf anderen Plattformen über die Veröffentlichung des Frontiers-DLC als separates Addon beklagten, rudert Ubisoft nun zurück und schreibt in einer Ankündigung in ihrem Forum:

Der ursprüngliche Plan für den Anno 2205-Season Pass bestand darin, dass dieser die beiden DLCs Tundra und Orbit beinhalten sollte. Wir haben euer Feedback berücksichtig und daher entschieden, den Umfang des Season Pass zu erweitern und den Frontiers DLC entsprechend mit aufzunehmen.

Wer den Season Pass bereits besitzt bekommt sofort Zugriff auf den neuen DLC, solltet ihr den DLC trotz vorhandenem Season Pass in der Zwischenzeit gekauft haben, will Ubisoft euch in den nächsten Tagen per Email kontaktieren.

Ursprüngliche News vom 5.10.:

Ubisoft hat mit Frontiers den letzten DLC des Strategiespiels Anno 2205 veröffentlicht. Es ist zwar nicht der von vielen Fans vermisste Koop-Multiplayer-Modus enthalten, dafür aber unter anderem die neue Angestelltenklasse der Synths sowie drei neue Sektoren. Ihr könnt außerdem eure arktischen Siedlungen mit Geysiren beheizen und Militärmissionen auf normalen Karten spielen.

Der DLC kostet 11,99 Euro und ist nicht im Season Pass enthalten, was einigen Spielern sauer aufstößt (zum Beispiel auf Reddit). Immerhin wirbt Ubisoft auf der offiziellen Seite für den Season Pass mit der Verfügbarkeit kommender Inhalte:

Lade den Season Pass von Anno 2205 herunter und schalte die bevorstehenden zusätzlichen Inhalte frei, einschließlich Tundra und Orbit.

Zwar fehlt hier das wohl entscheidende "alle", üblich ist es bei Season Passes aber, sämtliche DLCs freizuschalten. Außerdem kündigte Ubisoft die Königsedition (Hauptspiel mit allen Erweiterungen) für den 27. Oktober an, allerdings nur rein digital. Den Trailer zu Frontiers könnt ihr gleich hier ansehen.