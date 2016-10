GTA Online: Bikers-DLC ab heute verfügbar

PC 360 XOne PS3 PS4

Heute erschien die nächste große Erweiterung für GTA Online auf dem PC, Xbox One und Playstation 4: Bikers. Ihr könnt euch mit bis zu acht Spielern zusammentun und einen Motorrad-Club gründen mit den passenden Rollen vom einfachen Prospect bis zum Präsidenten. Jede der Rollen bekommt spezielle Fähigkeiten um den gesamten Club zu unterstützen, zum Beispiel könnt ihr eine Panzerung ablegen, die Fahrformation eures MCs bestimmen oder Herausforderungen starten.

Es gibt zwölf neue Immobilien zu erwerben, die als Clubhaus fungieren. Darin findet ihr eine Bar mit verschiedenen Freizeit-Aktivitäten wie Darts und Armdrücken, ihr könnt eine zusätzliche Motorradgarage als Upgrade kaufen und aus dem Besprechungsraum heraus kann der Präsident neue Aufträge im Freeroam-Modus starten. Dabei müsst ihr zum Beispiel inhaftierte Verbündete befreien oder einen Waffenschmuggel quer durch Los Santos begleiten. Ihr könnt auch Deathmatches und andere Aktivitäten gegen andere MCs in eurer Spielsitzung starten. Zusätzlich könnt ihr für euren Club auf der Open Road Website neue Betriebe erwerben, die etwa Drogen herstellen oder Falschgeld produzieren. Bevor sich die Betriebe an die Arbeit machen können, müsst ihr sie jedoch mit den passenden Rohmaterialien beliefern, die ihr bei manchmal riskanten Operationen einsammeln müsst. Später könnt ihr dann diese Betriebe mit weiteren Upgrades versehen, die Sicherheit erhöhen oder mehr Personal einstellen.

Passend dazu gibt es eine neue Auswahl an Kleidung, Tattoos, Waffen und natürlich 13 neuen Motorrädern zu erwerben. Außerdem neu: Nahkampf vom Motorrad aus. Mit Machete oder Baseballschläger könnt ihr von nun an andere Biker von ihrem fahrbaren Untersatz werfen. Das gilt auch im neuen Gegner-Modus "Slipstream", bei dem ihr euch durch geschicktes Ausnutzen des Windschattens mit einem Team-Kollegen in Rennen beweisen müsst.

Das Update wird automatisch über Rockstars Social Club heruntergeladen, der Download ist auf dem PC circa 2,2 Gigabyte groß.