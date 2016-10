Darkest Dungeon: DLC The Crimson Court angekündigt

PC PS4 PSVita Linux MacOS

Red Hook, das Team hinter dem Kickstarter-Erfolg Darkest Dungeon (zum GG-Test mit Wertung 8.0), hat den ersten DLC The Crimson Court zum düsteren Dungeon Crawler angekündigt. "The Blood! I must have the Blood!", die einzige Inhaltliche Info neben dem Promobild mit barocken bluttrinkenden Adel, lässt auf Vampire als neuen Inhalt schließen.

Ob die Bluttrinker nur als Gegner auftreten oder ob eure Recken sich auch infizieren können ist noch nicht bekannt. Die Erweiterung erscheint im ersten Quartal 2017 für alle unterstützten Systeme. Die Formulierung "Our first DLC" lässt aber auf weitere Updates hoffen.