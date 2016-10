Ghost Recon - Wildlands: Neues Gameplay-Video zeigt den Stealth-Ansatz

PC XOne PS4

Ubisoft hat ein weiteres Gameplay-Video zu seinem Taktik-Shooter Ghost Recon - Wildlands (Preview) veröffentlicht. Im rund 13 Minuten langen Clip wird erneut die Entscheidungsfreiheit beim Vorgehen im Spiel demonstriert. Gezeigt wird die gleiche Mission, die bereits auf der E3 in Los Angeles gespielt wurde und bei der das vierköpfige Ghost-Team den El Pozolero, einen Buchón des Santa-Blanca-Kartells bergen muss. Dieses Mal wählen die Entwickler allerdings den leisen Weg und zeigen, wie das Ganze mit der verstohlenen Herangehensweise funktioniert.

Bis Ghost Recon - Wildlands in den Handel kommt, werden noch ein paar Monate ins Land ziehen. Der Release des Spiels für PC, Xbox One und die PS4 wird erst am 7. März 2017 erfolgen.