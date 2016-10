Space Hulk - Deathwing: Neuer Trailer stellt Waffen vor

PC XOne PS4

Der Publisher Focus Home Interactive stellt im Trailer, den ihr euch unter der News ansehen könnt, einige der Waffen aus dem kooperativen Shooter Space Hulk - Deathwing vor, der momentan beim Entwickler Streum on Studio in Entwicklung ist. Dabei werden bekannte Warhammer-40k-Waffen wie Sturmbolter, Donnerhammer, Sturmkanone, Plasmakanone und schwere Flammenwerfer effektvoll in den für das Universum bekannten gotischen Umgebungen gegen Massen aus Genräubern der Tyraniden eingesetzt. Diese allesverschlingende Alienrasse versucht jegliches Genmaterial im Universum in sich aufzunehmen und ist unter anderem die Vorlage für die Zerg aus StarCraft.

Im Spiel übernehmt ihr die Kontrolle über einen Space Marine der Deathwing, der elitären ersten Kompanie der Dark Angels. Die steuerbaren Figuren sind verschiedenen Klassen zugeteilt. Im Einzelspieler-Modus könnt ihr davon jedoch nur den Bibliothekar steuern, während der Rest von der KI gesteuert wird. Im Mehrspieler-Modus stehen den Spielern auch andere Klassen zur Verfügung. Beispielsweise der Scriptor, der besondere psionische Fähigkeiten besitzt, um die Gegner in Schach zu halten.

Durch das Sammeln von Erfahrungspunkten könnt ihr eure Charaktere in drei Fertigkeitsbäumen verbessern. Außerdem ist es möglich, das sowohl die Space Marines als auch ihre Gegner gezielt Körperteile angreifen können, um diese unbrauchbar zu machen. Ihr habt die Möglichkeit, Türen zu verschließen, um ihre Gegner aufzuhalten. Dies solltet ihr euch jedoch gut überlegen, da ihr euch dadurch auch selbst Rückzugswege versperren könnt.

Space Hulk - Deathwing soll noch im November 2016 für PC erscheinen. Die Veröffentlichung für Playstation 4 und Xbox One ist für Anfang 2017 vorgesehen.