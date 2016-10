Serious Sam VR - The Last Hope: Starttermin für die Early-Access-Phase & minimale Systemanforderungen

PC

Der Entwickler Croteam und der Publisher Devolver Digital haben den Starttermin für die Early-Access-Phase von Serious Sam VR - The Last Hope (Preview) bekannt gegeben. Diese wird laut dem Studio am 17. Oktober beginnen. Der Preis für den First-Person-VR-Shooter liegt zu Beginn bei 39,99 Euro. Diese frühe Version läuft laut den Entwickler zwar bereits stabil, bietet allerdings noch nicht den vollen Umfang der finalen Fassung. Die Early-Access-Phase soll (abhängig vom Feedback der Fans) etwa sechs Monate andauern. In der Zeit wollen die Macher neue Inhalte, wie etwa weitere Planeten (mit jeweils mehreren Schauplätzen), zusätzliche Waffen, Gegner, Bosse, Powerups, Schutzfähigkeiten, Schwierigkeitsgrade, und einen Fähigkeitenbaum für den Spielcharakter implementieren. Mit dem Erreichen großer Entwicklungsmeilensteine will man auch der Preis entsprechend nach oben korrigieren. Zum Spiel selbst heißt es:

In Serious Sam VR - The Last Hope werden Spieler in den sogenannten Mental War geschickt. Die Verteidigungskräfte der Erde zerbröseln durch die Angriffe der Gegnerhorden immer mehr – und im Hintergrund zieht Bösewicht Mental in diesem Krieg die Strippen. Der Wille vieler Nationen ist durch die Zerstörung ihrer antiken Tempel bereits gebrochen. Und so muss es mal wieder der furchtlose EDF-General Sam „Serious“ Stone richten – der Anführer der Widerstandskämpfer, die vom Kampfschiff Saratoga aus die Galaxie vor dem scheinbar sicheren Untergang retten wollen. Dabei können Spieler erstmals komplett in das Serious Sam-Universum abtauchen und bereisen das Sonnensystem, treffen interessante Außerirdische und zerballern diese in kleinste Stücke – in der ganzen Rasanz und Dynamik, die diese Spielserie seit jeher auszeichnet. Nur eben diesmal in einer wunderschönen VR-Spielumgebung, die das Erlebnis noch weiter intensiviert.

Das Spiel unterstützt HTC Vive und soll nach Veröffentlichung der Oculus-Touch-Controller auch für diese bereit sein. Auf der Produktseite von Steam wurden schon mal die minimalen Systemanforderungen für den Titel bekannt gegeben. Diese sehen wie folgt aus: