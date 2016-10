Production Line: Fließband-Wirtschaftssimulation von Positech Games angekündigt

PC

Das britische Indie-Studio Positech Games hat mit Production Line eine Wirtschaftssimulation mit dem Schwerpunkt Fließbandfertigung im Automobilbau angekündigt. Das Studio hat bisher Titel wie Gratuitous Space Battles oder die Democracy-Serie veröffentlicht und tritt auch als Publisher anderer Entwickler auf, beispielsweise für die Wirtschaftssimulation Big Pharma.

In Production Line werdet ihr das Management eines kleinen aber wachsenden Fahrzeugherstellers übernehmen, um die Fertigung auf höchste Effizient trimmen und mit niedrigen Kosten und somit günstigen Verkaufspreisen am Markt zu bestehen. Das Spielgeschehen wird in isometrischer Perspektive dargestellt und ihr müsst eure Produktion so optimieren, dass ihr in der Just-in-Time-Massenproduktion wirtschaftlich mithalten könnt. Das Spiel soll 2017 für PC erscheinen.