Batman - Arkham VR: Zusatzinhalte bieten weitere 90 Minuten an Gameplay, PSVR-Exklusiv nur bis März 2017

Dass die Geschichte von Batman - Arkham VR (Preview) mit nur etwa 60 Minuten Länge nicht besonders umfangreich sein wird, ist bereits bekannt. Wie Rocksteady Studios' Brand Marketing Producer Dax Ginn jedoch kürzlich erklärte, stecken in der VR-Demo noch zahlreiche Zusatzinhalte, die freigeschaltet werden können, weshalb sich mehrere Durchläufe lohnen:

Die Hauptgeschichte ist etwa 60 Minuten lang, es können aber zusätzliche Inhalte freigeschaltet werden, die weitere 90 Minuten an Gameplay bieten. Es gibt also viele Gründe, den Titel mehr als nur einmal durchzuspielen, um alle Inhalte zu erleben, die wir in den Titel gesteckt haben.