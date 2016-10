AI War 2: Nachfolger zum Echtzeitstrategiespiel angekündigt

PC

Das US-amerikanische Indie-Studio Arcen Games, das mit inzwischen zehn veröffentlichten Spielen in den letzten sieben Jahren einiges an Erfahrung aufweist, besinnt sich auf seine Wurzeln und hat einen Nachfolger zu ihrem Debut AI War - Fleet Command angekündigt. Im schlicht betitelten AI War 2 werdet ihr wieder im Weltall Produktionsstätten, Schiffe und Verteidigungsanlagen aufbauen, um in Echtzeit Sonnensystem für Sonnensystem die künstliche Intelligenz zu bekämpfen.

Im Kern soll sich die Spielerfahrung am ersten Teil orientieren. In einem asymmetrischen Kampf gegen die namensgebende künstliche Intelligenz müsst ihr zunächst euer Einflussgebiet erweitern und einige kritische Sternensysteme der KI erobern, in denen zum Beispiel Baupläne für bessere Schiffe zu finden oder die gut zu verteidigenden Engpässe sind. Im späteren Spielverlauf wird dann die KI abhängig von eurem Expansionsfortschritt immer aggressiver agieren und eure Verteidigung und Flotten attackieren, bis ihr final die KI-Heimatsysteme angreift und erobert. Die wesentlichen angekündigten Neuerungen sind 3D-Grafik, Einheitenverbände und ein mehrteiliges und damit flexibleres Schiffsdesign.

AI War - Fleet Command ist Arcen Games’ bisher erfolgreichster Titel, zu dem insgesamt sechs Erweiterungen erschienen. Die Rückbesinnung darauf ist wahrscheinlich auch dem Fehlschlag der letzten Entwicklung, des Spiels In Case of Emergency Release Raptor geschuldet. Dieses wurde zunächst im August dieses Jahres als kostenpflichtiges Early Access veröffentlicht aber nach wenigen Wochen vom Entwickler stattdessen kostenlos angeboten. Die Verkaufszahlen stellten sich im Early Access als so gering heraus, das Arcen Games keine Wirtschaftlichkeit in der Weiterentwicklung sah und nun alle Kapazitäten auf AI War 2 setzt.

Die Rückkehr zur bekannten Weltraummarke ist für das Studio der Versuch, sich nach einigen Rückschlägen wieder stabiler zu positionieren. So liefen die Verkäufe des letzten Vollpreis-Titels Starward Rogue, das wir im Indie-Check vorstellten, so schlecht, dass bis auf den Kern der Studiogründer alle Mitarbeiter entlassen werden mussten. Dadurch ist auch die Entwicklung des angekündigten Rundenstrategiespiels Stars Beyond Reach auf unbestimmte Zeit ausgesetzt.

Zur Finanzierung von AI War 2 soll noch in dieser Woche eine Kickstarter-Kampagne gestartet werden. Außerdem haben die Entwickler ein erstes Logbuch-Video mit Szenen aus der Spielengine veröffentlicht, das ihr unter dieser News findet. Das Strategiespiel soll für den PC erscheinen.