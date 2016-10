PC XOne PS4 Linux MacOS

Stimmungsvoll setzt sich Aragami in Szene.

Rachsüchtiger Geist

Die zu rettende Yamiko leitet euch den Weg.

Schatten

Unter uns die Wachen, auf dem Umhang der Status der Schattenessenz.

Technik und Fazit

Stealth-Action

Story- und Mehrspieler-Modus

Für geduldige Spieler, die gerne schleichen

Preis am 4.10.2016: 29,99 Euro

In einem Satz: Der schleichende Schatten im leuchtenden Gewand

Jede Woche stellt der PSN-Check ein interessantes Downloadspiel aus dem PSN-Store vor, egal ob Indie oder Vollpreis. Die Rubrik wird von unserem Userbetreut.Ein Ninja ist ein ausgebildeter Kämpfer des frühen Japans, der von seinen Herren häufig als Spion oder Meuchelmörder eingesetzt wurde. Meist agiert er im Verborgenen, was uns zum Protagonisten vonbringt. Der bewegt sich ebenfalls im Schatten, und das im wahrsten Sinne des Wortes.Ihr erwacht. Es ist Nacht. Um euch herum japanische Pavillons, deren typisch gebogene Dächer weite Schatten in den Garten werfen, in dem ihr euch befindet. Ihr blickt auf und bewegt euch instinktiv auf das Licht zu, das am Ende des Gartens in der Luft zu schweben scheint. Vor euch erscheint ein Wesen, das sich als Yamiko vorstellt. Es erzählt euch die Geschichte vom Kaiho-Clan, der mordend und plündernd durch die umliegenden Dörfer zieht. Sie ist eine Überlebende, unglücklicherweise wurde sie dennoch entdeckt und nun gefangen gehalten.Ihre einzige Hoffnung ruht auf einer alten Beschwörungsformel, die, einmal ausgesprochen, einen rachsüchtigen Geist beschwört. Dieser Geist seid ihr. Der Aragami, geschaffen aus Schatten. Und nun auf dem Weg, um Yamiko zu retten. Doch die Zeit rennt. Bis zum Sonnenaufgang muss euer Auftrag erledigt sein, ansonsten vergeht ihr im Licht.Zu Beginn fehlt euch allerdings ein wichtiges Utensil, das Katana. Zum Glück wird nicht weit von euch eines verwahrt, zu dem Yamiko euch leitet. Dabei weiht sie euch gleichzeitig in die Fähigkeiten ein, die ihr mitbringt. Der Umhang den ihr tragt, ist mit leuchtenden Mustern verziert, die den Status der Schattenessenz anzeigen. Die braucht ihr, um unerkannt von Schatten zu Schatten zu springen. Diese Eigenschaft hilft auch dabei, Tore zu durchdringen und Höhen zu überwinden. Im späteren Spielverlauf könnt ihr selbst Schatten erschaffen und euch so eigene Wege bauen, um unbemerkt zu bleiben. Das ist wichtig, denn eine Entdeckung führt zum unweigerlichen Tod.Licht ist euer Feind. Kommt ihr einer Lichtquelle zu nahe, zerrt das an eurer Essenz. Im Schatten lädt sich die Essenz zwar wieder auf, allerdings dauert das eine kurze Weile, die zur Ewigkeit werden kann, wenn ihr gerade vor einem der zahlreichen Wachleute flüchten müsst, die in jedem Areal, das ihr durchquert, patrouillieren. Die Wächter sind ziemlich auf der Hut und entdecken gern mal getötete Kollegen, die ihr zu Beginn des Spiel noch nicht ausreichend verstecken könnt. Dann zögern sie auch nicht, umgehend Alarm zu schlagen und euch zu verfolgen.Um zu entkommen, springt ihr in die dunklen Schatten des Gebiets, setzt Fallen ein, lenkt eure Gegner ab und nehmt so einem nach dem anderen aus dem Spiel. Am Ende eines jeden Kapitels wird eure Leistung bewertet. Es scheint sogar möglich, einen Durchgang ohne Todesopfer zu absolvieren, dieser Erfolg blieb uns allerdings verwehrt.Die Steuerung von Aragami ist in Ordnung. Das schnelle Bewegen durch die Dunkelheit klappt sehr gut, einzig das Zielen mit dem kleinen Cursor ist unter Stress etwas fummelig. Durch die stete Aufmerksamkeit der Aufpasser ist euer Unterfangen selbst im Turtorial und in den ersten beiden Leveln kein Selbstläufer. Das Spiel ist sehr anspruchsvoll und für geduldige Menschen, die gern in Ruhe alles ausspähen, eine wahre Wonne. Jeder Schritt will und sollte gut überlegt sein, Unaufmerksamkeit wird mit dem Tode bestraft.Der Comic-Look des Spiels spricht definitiv an und beeindruckt durch tolle Detailarbeit und einer liebevoll gestalteten Umgebung. Japan-Fans wird hier einiges geboten, alles wirkt sehr authentisch. Im Hintergrund dudelt eine Mischung aus durchdringender Musik mit japanischen Einschlägen, die ebenso interessant ist. Oftmals ist es im Spiel aber totenstill, sodass ihr euch voll und ganz auf eure Schleichaktionen konzentrieren könnt.Aragami weiß zu gefallen. Das Schleichen funktioniert tadellos und auch die neuen Ideen, die die Leute von Lince Works eingebaut haben, machen alle Sinn und sollten ausgiebig von euch genutzt werden. Im Stile einesschleicht ihr umher, meuchelt alles was euch vor die Klinge kommt und stellt euch der Herausforderung. Alle Texte im Spiel und in den Menüs sind eingedeutscht, lediglich die Sprachausgabe ist japanisch. Schleichfans wird hier zum moderaten Preis ein tolles Spiel geboten, dass auf ganzer Linie überzeugen kann.