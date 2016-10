Skyrim-Konzert in London: Komponist Jeremy Soule ist wütend auf die Veranstalter und warnt die Fans

PC XOne PS4

The Elder Scrolls 5 - Skyrim Special Edition ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Am vergangenen Freitag hat Bethesda ein Live-Konzert mit Winterhold Philharmonic Orchestra and Choir zur Feier der geplanten Veröffentlichung von The Elder Scrolls 5 - Skyrim Special Edition angekündigt. Jeremy Soule, der Komponist hinter dem Original-Soundtrack des Spiels, ist darüber allerdings alles andere als glücklich. „Konzert? Welches Konzert?“ fragte der Musiker auf seiner Facebook-Page und gab an, dass er darüber gar keine Kenntnis hatte. In seinem Beitrag beschwerte er sich anschließend über das Vorgehen der Verantwortlichen:

Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich mich leidenschaftlich um die Integrität meiner Musik kümmere. Es dauerte Jahre, Skyrim zu komponieren und es wurde sehr sorgfältig konstruiert. Heute habe ich einige Berichte über ein Skyrim-Konzert gesehen. Es ist das erste Mal, dass ich davon höre. Für das Protokoll: Dieses Konzert hat weder etwas mit mir zu tun, noch kommen irgendwelche meiner Originalpartituren zum Einsatz. Sie müssen die Notenschrift (welche auch immer sie haben), aus dem Gehör heraus von den Originalaufnahmen transkribiert haben. Dies ist ein fehlerhafter Prozess, da Transkriptionen immer fehlerbehaftet sind. Um das klarzustellen: Ich kenne diese Leute nicht und ich unterstütze kein Konzert, das mit meinem Namen und meiner Musik, ohne Kontrolle oder Beteiligung meinerseits, Geld macht. An meine Fans: Ich möchte euch nur wissen lassen, was ihr bekommt, wenn ihr für diesen Konzertbesuch zahlt. Gebt Acht.

Wie Soule in den Kommentaren klarstellte, habe er kein Problem mit dem Konzert per se. Die Rechte am Soundtrack gehören Bethesda und sie können damit tun und lassen was sie wollen. Er habe nur von seinem Recht Gebrauch gemacht, seine Fans darüber zu informieren, ob er in das Projekt involviert sei oder nicht. Es gehe ihm zudem um die Integrität seiner Kompositionen. In diesem Zusammenhang verwies er auf den Komponisten John Williams, dessen Soundtracks zu Star Wars nur unter seiner Aufsicht „vermietet“ werden, weshalb die Veranstalter auch Zugriff auf die Originalnoten bekommen, während Williams dafür sorgt, dass die Konzerte funktionieren. Die komplette Diskussion findet ihr unter dem Quellenlink.

Die besagte Veranstaltung findet am 16. November 2016 (und somit sieben Wochen nach dem Release des Spiels), um 19:00 Uhr (lokaler Zeit) in London-Palladium-Theater statt. Die Tickets dazu gibt es im Vorverkauf ab morgen um 11:00 Uhr (deutscher Zeit). Die Preise liegen zwischen 29,00 und 84,00 Britischen Pfund (etwa 34,00 bis 97,00 Euro). Der reguläre Verkauf wird am kommenden Dienstag, den 4. Oktober 2016, um 11:00 Uhr starten.