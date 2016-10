Square Enix/Final Fantasy: Art Director Yusuke Naora verlässt nach 24 Jahren das Unternehmen

XOne PS4

Laut eines von Nova Crystallis übersetzten Tweets, kündigte Art Director Yusuke Naora am 30.September 2016 seinen Job bei Square Enix. Seine aktuell letzten Arbeiten könnt ihr demnächst in Final Fantasy 15 bewundern, das nach einigen Verschiebungen schlussendlich am 29. November 2016 erscheinen soll. In seiner 24-jährigen Laufbahn wirkte Naora an insgesamt elf Final-Fantasy-Teilen mit. In Zukunft will er sich als unabhängiger Grafikdesigner versuchen und zwischendurch weiterhin mit Square Enix zusammenarbeiten.