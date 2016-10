Gears of War 4: Umfangreicher Day-One-Patch bestätigt

PC XOne

In rund zehn Tagen werden The Coalition und Microsoft Studios den Third-Person-Shooter Gears of War 4 (im Preview-Artikel) für PC und die Xbox One veröffentlichen. Wie der Studio-Head Rod Fergusson nun über seinen Twitter-Account bestätigte, wird es einen umfangreichen Day One Patch zum Release des Titels geben, der es auf satte 11 GB bringt.

Welche Änderungen oder Verbesserungen das Update einführt, ist derzeit nicht bekannt. Fergusson stellte in seinem Tweet allerdings klar, dass der Patch nur für die Retail-Version des Spiels gedacht ist. In der digitalen Version, die laut dem Entwickler 54,6 GB groß sein wird, ist dieser bereits enthalten. Gears of War 4 wird ab dem 11. Oktober 2016 erhältlich sein.