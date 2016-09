Assassin's Creed Empire: Weiterer Hinweis auf Ägypten als Setting aufgetaucht // Mikrotransaktionen im Spiel?

PC XOne PS4

Assassin's Creed Syndicate ab 22,89 € bei Amazon.de kaufen.

In den vergangenen Monaten gab es bereits Gerüchte, dass der nächste Ableger der Assassin’s-Creed-Reihe möglicherweise den Beinamen „Empire“ tragen und Ägypten als Schauplatz haben wird (siehe dazu auch unsere News: Assassin's Creed: 2016 angeblich kein neuer Serienteil // 2017 Schauplatz Ägypten?). Nun wurde im Netz ein weiterer vermeintlicher Hinweis auf das Setting gesichtet. So macht die französische Website Jeux Video auf einen im Netz entdeckten Screenshot aufmerksam, der ein Optionsmenü mit einem Empire-Logo und einer Pyramide zeigt.

Der Screenshot stammt angeblich vom Laptop eines gewissen Peter Tran, der laut einer kurzen Recherche von Jeux Video in Kanada wohnt und für Ubisoft Montreal tätig ist. Das Datum unten rechts verrät zudem, dass der Screenshot am 29. September 2016 gemacht wurde. Auf dem Bild ist darüber hinaus ein Menüpunkt für den E-Store zu sehen. Sollte es sich also dabei um kein Fake handeln, könnte der Titel zum Release Mikrotransaktionen enthalten.

Ubisoft selbst hat das Ganze bisher nicht kommentiert. Zuletzt merkte der Studio-Gründer und CEO Yves Guillemot in einem Interview an, dass ein neuer Serien-Ableger möglicherweise erst 2018 erscheinen wird, da man damit die Serie auf eine neue Qualitätsstufe heben möchte. Dem Team soll genügend Zeit für die Entwicklung und Umsetzung neuer Ideen eingeräumt werden, so dass am Ende eine bessere Spielerfahrung herauskommt (mehr dazu hier: Assassin's Creed: Neuer Ableger muss laut Yves Guillemot nicht unbedingt schon 2017 erscheinen).