Sonntagsfrage: Sollen wir die Wertungskonferenzen fortführen/ ausbauen?

Im Rahmen unserer Weihnachtsaktion 2015 hatten wir zwölf Wertungskonferenzen zugesagt, in denen ihr entweder im Video oder alternativ auch im Audioformat der Wertungsdiskussion der GamersGlobal-Redaktion beiwohnen könnt – zuletzt konntet ihr etwa der Wertungskonferent mit Christoph und Benjamin zu Electronic Arts' Fußball-Simulation FIFA 17 (im Test: Note 8.5 ) beiwohnen.In den Wertungskonferenzen sprechen im Regelfall Jörg, Christoph und Benjamin sowie gegebenenfalls weitere Spieleredakteure darüber, was das jeweilige Spiel besonders auszeichnet oder besonders diskrediert und einigen sich schließlich auf die finale Wertung, die ihr im Testbericht auf GamersGlobal einsehen könnt. In unserer heutigen Sonntagsfrage möchten wir von euch erfahren, ob wir die Wertungskonferenzen im kommenden Jahr fortsetzen oder gar ausbauen sollten oder ob sich euer Interesse daran eher in Grenzen hält.Wie üblich bitten wir euch, nicht bloß an der Umfrage teilzunehmen, sondern rufen euch dazu auf, uns in den Kommentaren unter dieser News-Meldung ausführlicher eure Meinung zum aktuellen Thema zu schildern. Ihr seid natürlich auch herzlich dazu eingeladen, eure Meinung mit den anderen Usern unter dieser News zu diskutieren, um so das Meinungsbild zu mehren. Bei unserer Sonntagsfrage könnt ihr wie jedes Mal bis zum kommenden Montag Morgen um 10:00 Uhr abstimmen. Danach nehmen wir die Auswertung vor, präsentieren das Umfrageergebnis und geben euch einen Überblick über das Meinungsbild.Ihr habt eine Idee für eine unserer kommenden Sonntagsfragen? Dann besucht einfach diesen Foren-Thread , in dem ihr uns Vorschläge für eine der kommenden Umfragen hinterlassen könnt – gerne auch mit möglichen Antwortmöglichkeiten. Ob zeitlose Themen oder brandaktuell spielt dabei keinerlei Rolle. Sofern wir eure Frage für interessant genug halten, könnte sie schon bald an dieser Stelle gestellt werden.