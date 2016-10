PC XOne PS4

Nicht gespielt/ Keine Meinung 64% Ganz okay. 12% Sehr gut. 9% Schwach. 6% Miserabel! 4% Nicht sonderlich gut. 4% Absolut fantastisch! 0%

News-Update (Ergebnis):Der größte Teil der Umfrageteilnehmer hat sich noch keine abschließende Meinung zugebildet oder den Titel noch gar nicht gespielt. Ansonsten gehen die Ansichten über Hangar 13s Gangster-Spiel recht weit auseinander. Die meisten Umfrageteilnehmer (12 Prozent) finden es "ganz okay", weitere 9 Prozent stufen es gar als "sehr gut" ein. "Schwach" finden es 6 Prozent, richtig mies weitere 4 Prozent und etwa dieselbe Anzahl der Umfrageteilnehmer findet es "nicht sonderlich gut". Nicht mal jeder 100st Teilnehmer empfindet die Mafia 3 als "absolut fantastich".Ursprüngliche News:Seit dem 7. Oktober steht Mafia 3 (im Test ) für PC, PlayStation 4 und Xbox One im Handel. Diesmal dient im Gangster-Actionspiel das an New Orleans angelehnte New Bordeaux als Schauplatz, und der Spieler versucht in der Rolle der Vietnam-Veterans Lincoln Clay, unter anderem mit der Unterstützung von-Protagonist Vito Scaletta, der Mafia die Macht über die einzelnen Stadtteile nach und nach zu entreißen. Mafia 3 macht viel sehr ähnlich wie die 2002 und 2010 veröffentlichten Vorgänger, aber auch abseits des neuen Settings im Südwesten der Vereinigten Staaten manches anders.In unserer heutigen Sonntagsfrage möchten wir von euch erfahren, was ihr vom nunmehr dritten Teil der Reihe haltet. Seid ihr von Mafia 3 begeistert, findet ihr es eher so lá lá oder seid ihr, egal ob als Fan der Serie oder auch als Neueinsteiger, enttäuscht von dem, was Entwickler Hangar 13 euch hier zu bieten hat? Wie üblich bitten wir euch, nicht bloß an der unten eingebetteten Umfrage teilzunehmen, sondern rufen euch dazu auf, uns in den Kommentaren unter dieser News-Meldung ausführlicher zu schildern, weshalb euch Mafia 3 besonders gut, eher mittelmäßig oder auch so gar nicht gefällt.Ihr seid natürlich auch herzlich dazu eingeladen, eure Meinung mit den anderen Usern unter dieser News zu diskutieren, um so das Meinungsbild zu mehren. Bei unserer Sonntagsfrage könnt ihr wie jedes Mal bis zum kommenden Montag Morgen um 10:00 Uhr abstimmen. Danach nehmen wir die Auswertung vor, präsentieren das Umfrageergebnis und geben euch einen Überblick über das entstandene Meinungsbild.Ihr habt eine Idee für eine unserer kommenden Sonntagsfragen? Dann besucht einfach diesen Foren-Thread , in dem ihr uns Vorschläge für eine der kommenden Umfragen hinterlassen könnt – gerne auch mit möglichen Antwortmöglichkeiten. Ob zeitlose Themen oder brandaktuell spielt dabei keinerlei Rolle. Sofern wir eure Frage für interessant genug halten, könnte sie schon bald an dieser Stelle gestellt werden.