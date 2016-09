GG-Premium-Magazin 9/2016

Premium- und Premium-Plus-User von GamersGlobal können sich ab sofort das Premium-Magazin 9/2016 herunterladen. Nutzen könnt ihr dafür entweder diesen Direktlink oder den Link „Premium“, der sich in der Navigation links neben eurem Profilbild befindet und durch den ihr unter anderem zur Übersicht über alle bisher erschienenen Magazine geführt werdet.

Wie gewohnt, enthält das PDF das Editorial des GamersGlobal-Chefredakteurs Jörg Langer sowie das „Foto des Monats“ und die „Zahl des Monats“ mit jeweils kurzer Beschreibung. Darüber hinaus enthält das aktuelle Magazin wie üblich jene Artikel, die wir im Vormonat veröffentlicht haben. Nachlesen könnt ihr auf den mehr als 100 Seiten demnach die Tests zu Deus Ex - Mankind Divided, Master of Orion, Batman - Staffel 1, F1 2016, Fallout 4: Nuka-World, No Man’s Sky, The Turing Test oder auch Assetto Corsa. Bei den Previews erwarten euch zum Beispiel Mafia 3, Civilization 6, Horizon - Zero Dawn oder Final Fantasy 15. Nicht zuletzt enthält das Premium-Magazin 9/2016 die Kolumnen „Generationslos glücklich?“ von Robert Bannert sowie „Spielebranche anno 1996“ von Mick Schnelle.

Informationen zum GG-Probeabo für 0,99 Euro findet ihr auf dieser Seite. Das GamersGlobal-Magazin ist nur einer von mehreren Premium-Vorteilen, die weiteren: