CD Projekt: Verrät Förderungsantrag Spiel-Features von Cyberpunk 2077?

Nachdem bereits das Entwicklerteam rund um Cyberpunk 2077 stark vergrößert wurde (siehe auch Cyberpunk 2077: Mehr Entwickler als bei Witcher 3), bemüht sich der Macher von The Witcher 3 nun um eine zusätzliche Finanzierungsquelle.

Einem Bericht von Gamepressure zufolge hat CD Projekt S.A., die Dachgesellschaft unter der auch das CD Projekt RED genannte Entwicklerstudio geführt wird, um finanzielle Unterstützung von Seiten des polnischen GameINN-Programms gebeten. Bei GameINN handelt es sich um ein Förderprogramm Polens zur Stärkung der nationalen Videospiel-Industrie.

Das Interessante am Förderantrag ist, dass CD Projekt einige Technologien nennt, die das Studio mithilfe der Fördergelder umsetzen will und die besonders für Open-World-Spiele geeignet wären. Bei einer dieser Technologien im von Gamepressure übersetzen Förderantrag handelt es sich offenbar um ein Toolkit, mit dem man eine riesige, lebendige Stadt erschaffen können soll. Die Stadt soll dabei von einer autonom agierenden KI bevölkert werden und in Echtzeit spielbar sein.

Eine andere im Antrag genannte Technologie, die sich um Mehrspieler-Funktionen dreht. Im Rahmen dessen will CD Project Multiplayer-Spielmechaniken wie Gegnersuche, Verwaltung von Spielsitzungen, das Kopieren von Objekten sowie die Unterstützung verschiedenen Spielmodi möglich machen. Es bleibt abzuwarten, ob die genannen Technologie bei Cyberpunk 2077 Anwendung finden sollen. Details zum Spiel hat CD Projekt bislang noch keine genannt. Auch ein Veröffentlichungstermin steht aktuell noch in den Sternen.