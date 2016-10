NES Classic Mini: Filtereinstellungen bringen Original-Flair auf heutige TVs

PC Linux

Nintendo hat einige neue Informationen über das Nintendo Entertainment System Classic Edition veröffentlicht, das am 11. November erscheinen soll. Wie schon bekannt, sind 30 Spiele bereits auf der Konsole vorinstalliert, die ihr per HDMI an den Fernseher anschließt. Später könnt ihr auswählen, ob ihr in 480p oder 720p spielen wollt. Damit aber trotzdem das ursprüngliche Spielgefühl aufkommt, bietet Nintendo auch einige Filtereinstellungen an, die unter anderem einen TV der 80er Jahre simulieren. Wenn ihr mehr auf ein poliertes Erscheinungsbild steht, gibt es aber auch dafür eine entsprechende Einstellung. In der Pressemitteilung heißt es dazu:

Um sicherzugehen, dass jeder Goomba auch so authentisch wie möglich ausschaut, können alle Spiele in drei verschiedenen Bildschirmmodi gespielt werden. Mit dem CRT-Filter erscheint ein Scan-Line-Effekt mit flackernden Sprites auf dem Schirm, der den Retrolook darstellt. Im Modus 4-3 erhaltet ihr ein scharfes, sauberes Bild, im 4:3-Format. Der "Pixel Perfect"-Modus stellt jedes Pixel als Quadrat dar und bietet ein klareres Bild, als ihr es jemals auf eurem alten TV hattet.

Für den Stromanschluss braucht ihr einen USB-Adapter, der nicht im Lieferumfang enthalten ist. Jedes der Spiele hat vier Speicherslots, die euch beliebiges Speichern und Laden ermöglichen. Somit steht der endjährlichen Retro-Zocker-Erfahrung nur noch wenig im Wege. NES Classic Mini erscheint am 11. November.