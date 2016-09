Lost Ember: Jetzt bei Kickstarter

PC

Das Hamburger Entwicklerteam Mooneye Studios hatte einen besonderen Einfall, um sich in ihren Augen für eine Kickstarter-Kampagne zu qualifizieren. Sie machten den Start bei der Crowdfoundingplattform davon abhängig, ob sie 5000 Newsletter-Abonnenten zusammenbekommen. Das war erfolgreich und wird am 11.10.2016 mit einem Live-Stream aus deren Hamburger Büro gefeiert. Gleichzeitig soll von den Teilnehmern über eine Greenlight-Kampagne abgestimmt werden, um Lost Ember auch bei Steam anzubieten. Im Anschluss an diese Veranstaltung wird es eine Promotour im Wohnmobil durch Europa geben – mit einer Demo des Spiels im Gepäck, versteht sich.

Lost Ember spielt in einer fiktiven Zukunft, in der es keine Menschen mehr gibt und die Natur sich den Planeten zurückerobert hat. Ihr schlüpft in die Rolle eines Wolfs mit außergewöhnlichen Fähigkeiten und könnt in 3rd-Person-Perspektive die Überbleibsel untergegangener Zivilisationen erforschen. Mit der Fähigkeit des Wolfs, die Gestalt anderer Tiere zu übernehmen, dürft ihr verschiedene Rätsel und Geheimnisse um das Verschwinden der Menschheit und der Veränderung des Planeten aufdecken.

Einen visuellen Eindruck vom Spiel könnt ihr euch natürlich wie immer in dem Filmchen unter der News machen. Der Trailer wurde vor auf der gamescom im August veröffentlicht.