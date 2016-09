Bulletstorm: Neue Hinweise auf eine Remastered-Version aufgetaucht

PC 360 PS3

Im Netz sind kürzlich weitere Hinweise auf eine Remastered-Version des 2011 veröffentlichten Ego-Shooters Bulletstorm aufgetaucht. Gerüchte über eine Neuauflage des von People Can Fly und Epic Games entwickelten Spiels gab es bereits im Juni dieses Jahres, als Microsoft im Rahmen eines Presse-Events einen USB-Stick mit Marketingmaterial an die Besucher verteilte, der auch einen Ordner „Bulletstorm: Remastered“ mit entsprechenden Werbebildern enthielt (siehe dazu unsere News: E3 2016: Bulletstorm – Offenbar Remastered-Version in Arbeit). Die erwartete Ankündigung auf der E3 2016 blieb zwar aus, allerdings wird bei dem inzwischen wieder unabhängigen Studio People Can Fly offenbar weiterhin an der Umsetzung gearbeitet.

So tauchte auf dem Brazil Advisory Rating Board ein entsprechender Eintrag mit der Bulletstorm: Full Clip Edition auf, die von der brasilianischen Behörde für Alterseinstufungen den Siegel „nicht für Kinder unter 18 Jahren empfohlen“ erhielt. Gelistet werden Umsetzungen für PC, Xbox One und die PS4. Als Publisher soll Gearbox Software fungieren. Der Release soll laut dem Eintrag irgendwann im Laufe des kommenden Jahres erfolgen.