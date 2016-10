PC XOne PS4 WiiU Linux MacOS

Nachts im Museum setzen wir einen Dino wieder zusammen. Zur Belohnung gibt es einen fürs Weiterkommen nötigen Speicherchip.

Setzt die Segel

Vom Hub aus könnt ihr die verschiedenen Levels ansteuern.

Mögen die Mächte mit euch sein

Die 3D-Welten sind zwar nicht hübsch, bieten aber viel Abwechslung.

Fazit

Puzzle-Adventure

Einzelspiel

Für Fortgeschrittene

Erhältlich für WiiU (14,99 Euro)

Off-TV wird unterstützt

In einem Satz: Unansehnliches, aber atmosphärisches Puzzle-Adventure.

Jede Woche stellen wir euch ein interessantes eShop-Spiel für WiiU, 3DS oder Virtual Console vor, egal ob Indie oder Vollpreis. Um diese Rubrik kümmern sich unsere UserundIm Zukunftsszenario vonist es dank "Elysia Soulsync" möglich, seine Seele in eine digitale Umgebung hochzuladen. Zwar könnt ihr dann eigentlich nichts Neues mehr erleben, aber immerhin eure Erinnerungen immer wieder durchleben, ganz nach dem Firmenmotto "Then, now, and forever" (damals, heute und für immer). Die schlechten Erinnerungen könnt ihr praktischerweise aussparen. Dass in eurem digitalen Leben nach dem Tod nicht alles nach Plan läuft, erfahrt ihr im Laufe des Puzzle-Adventures aus Ego-Sicht. Ob ihr euch auf die Erkundung eures Seelenlebens machen oder Tote besser ruhen lassen solltet, klärt dieser eShop-Check.Planlos startet ihr das Spiel in Ego-Sicht auf einem Schiff, setzt einen Generator in Gang. Dank Energie-Segel nimmt es Fahrt auf, gerät in Turbulenzen, ihr hört eine unheimliche Frauenstimme (die euch das Spiel über begleiten wird) Warnungen aussprechen – und die Schiffsreise nimmt ein jähes Ende. Das Abenteuer beginnt aber erst.Doch bereits da ist uns die sehr durchwachsene Präsentation aufgefallen. Das liegt weniger an den gelegentlichen Clipping-Fehlern, sondern eher an der an PS2-Zeiten erinnernden 3D-Grafik. Das gleicht die sehr stimmige musikalische Untermalung etwas aus, sodass wir dann doch mit einer gewissen Faszination versuchen, die Puzzles zu lösen. Die mysteriöse und etwas konfuse Story entfaltet sich durch Stimmen aus dem Off, Zwischensequenzen, aber auch durch euren PEMO, euer "Personal Message Object" (ein Äffchen), den ihr in den Levels finden könnt und der euch Storyschnipsel lesen lässt.Um Puzzle zu lösen, müsst ihr gelegentlich mit Schaltern oder anderen Objekten interagieren, vor allem aber eure "Power" einsetzen. Mit der ersten der vier Kräfte, der "Phase-Power", könnt ihr blau scheinende Gegenstände in der Welt ein- oder ausblenden. So werdet ihr etwa Gitter vor Lüftungsschächten los, lasst Brücken erscheinen oder verpasst einer Statue ein bestimmtes Muster. Mit der "Play-Power" dürft ihr Objekte auf bestimmten Bahnen bewegen und pausieren, also fixieren. Statt Brückenteile auftauchen zu lassen, schiebt ihr sie in die richtige Position. Oder ihr verhelft einem Dino-Skelett dazu, wieder in vollzähliger Knochenzahl zu scheinen – zur Belohnung lässt es einen Speicherchip fallen. Diese braucht ihr, um einen Level, und damit eine Erinnerung, abschließen zu können. Was eher simpel klingt, ist es meistens auch. Erlebt ihr die Levels anfangs noch in vorgegebener Reihenfolge, startet ihr eure Erinnerungen kurze Zeit später von einem Hub-Level aus und könnt sie mittendrin auch pausieren und anderen nachgehen.Die Rätsel von Soul Axiom sind überwiegend simpel, manchmal aber durchaus fordernd. Die Story wirkt anfangs mysteriös, entfaltet sich aber. Die Grafik hässlich zu nennen, ist sicher nicht übertrieben. Auf der Habenseite steht die große Vielfalt der Levels: Manche erinnern an den Film, manche spielen in einen Museum, einem Dschungel oder einer Tempelanlage – Wegrennen vor einer Kugel (lässt grüßen) inklusive. Sterben, etwa durch Laser, könnt ihr übrigens auch. Ihr werdet dann recht fair ein Stück zurückgesetzt und könnt einen neuen Anlauf starten.Wenn ihr Lust habt, ein atmosphörisches SF-Adventure in Ego-Perspektive mit eher einfachen Rätseln zu erleben und PS2-Grafik für state of the art haltet, könnt ihr zugreifen.