Ubisoft: Übernahme durch Vivendi vorerst abgewehrt

Der gestrige Tag wurde von Branchenkennern und den Mitarbeitern Ubisofts in der ganzen Welt wohl gleichermaßen mit Spannung und in letzterem Fall auch mit einigem Bangen erwartet. Denn an diesem 29. September fand die Jahreshauptversammlung des börsennotierten Entwicklers und Publishers mit Hauptsitz im französischen Rennes statt. Bereits im Vorfeld haben wir berichtet, dass der, ebenfalls in Frankreich ansässige Medienkonzern Vivendi unter Vorsitz seines CEOs Vincent Bolloré eine Übernahme von Ubisoft versuchen wolle – doch letztendlich schaffte es Vivendi nicht, seine gewünschten Vertreter bei diesem Termin in den Vorstand des Computerspiel-Entwicklers wählen zu lassen. Ein Sprecher von Ubisoft kommentierte dies mit den folgenden Worten:

Heute wurde die strategische Ausrichtung und das Management von den Ubisoft-Aktionären auf unserer Hauptversammlung massiv unterstützt. Wir werden uns somit weiterhin auf die Umsetzung unserer aktuellen Strategie konzentrieren, die sich bisher bewährt– und für alle Ubisoft-Aktionäre gute Ergebnisse gebracht hat.

Letztendlich wurden mit Frederique Dame und Florence Naviner zwei unabhängige Personen in die Führungsriege aufgenommen.

Wäre es Vivendi gelungen, zu deren Konzern bereits namhafte Firmen wie Universal Music, Watchever und Gameloft gehören, seine Kandidaten im Vorstand von Ubisoft unterzubringen, so war eine radikale Neuausrichtung des Konzerns auf eine extreme Gewinnmaximierung erwartet worden. Die Aufspaltung Ubisofts, sowie der Verkauf und die Schließung einzelner Studios wären durchaus denkbar und nicht unwahrscheinlich gewesen. Das Eintreten dieser Möglichkeit lag auch durchaus im Bereich des Möglichen, hatte Vivendi doch bereits im letzten Jahr begonnen große Pakete an Ubisoft-Aktien zu kaufen und befindet sich derzeit im Besitz von etwa 23 Prozent der verfügbaren Anteile, womit der Medienkonzern mehr Stimmrechte als die Gründerfamilie Guillemot besitzt. Um das Eintreten dieses Szenarios zu verhindern hatte CEO Yves Guillemot die Kampagne "We are Ubisoft" gestartet, um Anleger und somit mehr Stimmen auf die Seite der aktuellen Führungsriege zu ziehen.

Letztendlich ist es aber nur ein Teilerfolg für die Gründer. Sollte Vivendi weiterhin an einer Übernahme interessiert sein, so kann sich das Blatt auf der Hauptversammlung im nächsten Jahr oder nach dem Erwerb weiterer Aktienanteile auch bereits früher wenden. Yves Guillemot hat bereits angekündigt, den Kampf nicht aufgeben zu wollen. "Wir werden nicht ruhen bis sie [Vivendi] ihre Anteile verkaufen" kündigte er in einem Interview mit dem Wall Street Journal an. Sollte ihm dies nicht gelingen, so hat Guillemot bereits angekündigt das Unternehmen verlassen zu wollen.