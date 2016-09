Battleborn: Free-to-Play-Gerüchte dementiert, aber "kostenlose Testversion" angekündigt

PC XOne PS4

Für Battleborn (im Multiplayer-Test: Note 7.0) lief es von Anfang sehr schleppend, auch weil zu Release schon das ähnlich gelagerte Overwatch (im Test: Note 9.5) bereits in den Startlöchern stand. Die Spielerzahlen brachen schnell ein. Auf dem PC wollten sich im Juli nicht mal 1.000 Spieler innerhalb von 24 Stunden in dem Moba-Shooter messen (siehe auch Battleborn kämpft mit massivem Spielerschwund auf dem PC). In den letzten 30 Tagen haben laut Steamcharts im Schnitt gerade mal 330 Spieler gleichzeitig gespielt.

Um Battleborn attraktiver zu machen, wurde von vielen Seiten ein Wechsel auf das Free-to-play-System vorgeschlagen. Einem Insider-Bericht von Kotaku zufolge solle die Migration zu Free-to-play bereits geplant sein und in Kürze in die Wege geleitet werden. Diese Aussage wurde nun von Gearbox-Chef Randy Pitchford aufs Schärfste dementiert. Demnach habe das Studio keinerlei Pläne, Battleborn in ein F2P-Spiel zu verwandeln. In einem kurz darauf folgenden Post relativiert er seine Aussage dann doch noch ein wenig, in dem er eine Free-Trial-Version ankündigt. Genaue Details zu deren Inhalten wollte er aber noch nicht nennen.