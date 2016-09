Osiris - New Dawn im Early Access und unter Top-Sellern

PC Linux MacOS

Weltraum, Exploring, Kämpfe, Crafting: Das sind Punkte, die man auch beim überaus (und womöglich übertrieben gehypten) No Man's Sky (im Test: Note 6.0) vom britischen Indie-Entwickler Hello Games sagen könnte. Osiris - New Dawn geht in eine ähnliche Richtung. Im gestern im Rahmen von Steams Early-Access-Programm gestarteten MMO-Actionspiel, das es mit der 23 Euro günstigen Einstiegsfassung, die später auch Zugriff auf die Vollversion gibt, unter die aktuellen Top-Seller geschafft hat, müsst ihr das Überleben einiger Raumfahrer nach der Stranddung auf einem fremden Planeten sicherstellen.

Das Spiel, in dem ihr eine Basis errichten und für ausreichend Lebensmittel sorgen müsst, sorgt aktuell in Valves Online-Shop für Furore. Osiris - New Dawn verkauft sich nach dem Early-Access-Start nämlich wie warme Semmeln – für ein Indie-Spiel, versteht sich! Ob ihr dabei auf eigens Geheiß loszieht oder kooperativ im Online-Modus, obliegt euch. In jedem Fall dürft ihr das Überdauern eurer Mannen auch dadurch sichern, indem ihr andere Enklaven attackiert und euch deren Ressourcen zu Eigen macht.

Gut, letztlich verfolgt Osiris - New Dawn mit seinem MMO-Ansatz, der Möglichkeit, Mech für den Kampf zu bauen und der fehlenden prozedural generierten Universum einen anderen Ansatz. Aber schon für die Early-Access-Fassung versprechen die Entwickler von Fenix Fire, dass man um die 40 Stunden benötige, um hinter die gesamte Spielmechanik zu steigen. Das wären Spielzeiten, nach denen so mancher Spieler von No Man's Sky aufgrund Überhand nehmender Langeweile erst mal eine Spielpause eingelegt hat, ohne zu wissen, ob er jemals wieder zurückkehren wird.

Wann Osiris - New Dawn fertig werden soll, das ist im Moment noch nicht so ganz klar. Die Entwickler glauben, dass die Early-Access-Phase rund ein Jahr andauern wird. Mit einer Fertigstellung vor Ende 2017 wäre demnach nicht zu rechnen. Ob bis dahin mit Star Citizen ein anderes Weltraum-Spiel in den Startlöchern stehen könnte? Vielleicht. Aber aktuell würden wir das eher in Zweifel ziehen.